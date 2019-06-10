Похудеть любой ценой: девушка сбросила почти 60 кг из-за грубого замечания и едва не умерла

Историю жительницы Северной Ирландии Кейтлин Хоррокс пишет Medikforum.ru со ссылкой на издание Daily Mail. Она имела лишний вес и однажды на вечеринке встретила знакомую, которая сильно похудела. Та, рассказывая о своем похудении, произнесла слова о том, что «была такой же огромной», как Кейтлин. Это грубое признание произвело на ирландку сильное впечатление, она начала сильно переживать из-за своих размеров и решила во что бы то ни стало сбросить лишний вес.

За пять месяцев Кейтлин смогла потерять более 57 килограммов. Окружающие были восхищены – девушку забрасывали комплиментами, хваля ее за столь серьезную работу над собой. Но, стремясь похудеть любой ценой, ирландка прибегала к методам, подрывающим ее здоровье. По словам девушки, за день вместо необходимых 1,5 тысячи килокалорий она потребляла всего 700. Все съеденное сверх этого исторгалось из организма посредством искусственно вызываемой рвоты. В какой-то момент в жизни Кейтлин возник период, когда она провоцировала рвоту по десять раз в день.

В апреле сбросившая почти 60 кг ирландка попала в больницу с гипофосфатемией – состоянием, при котором отмечается крайне низкий уровень фосфатов в крови. Врачи диагностировали у девушки алопецию (выпадение волос), анемию, воспаление десен, а также булимию. Выяснив, что предшествовало попаданию Кейтлин в больницу, специалисты предупредили: если она не поменяет режим питания, то ей останется жить всего несколько месяцев.

«Я думала, что только худые люди могут страдать от расстройств пищевого поведения, но это не так», - призналась героиня истории.