Похудеть любой ценой: девушка сбросила почти 60 кг из-за грубого замечания и едва не умерла

В 19 лет девушка услышала в свой адрес слово «огромная» и начала после этого худеть. Она сумела сбросить 60 кг, что едва не стоило ей жизни.
Историю жительницы Северной Ирландии Кейтлин Хоррокс пишет Medikforum.ru со ссылкой на издание Daily Mail. Она имела лишний вес и однажды на вечеринке встретила знакомую, которая сильно похудела. Та, рассказывая о своем похудении, произнесла слова о том, что «была такой же огромной», как Кейтлин. Это грубое признание произвело на ирландку сильное впечатление, она начала сильно переживать из-за своих размеров и решила во что бы то ни стало сбросить лишний вес.
За пять месяцев Кейтлин смогла потерять более 57 килограммов. Окружающие были восхищены – девушку забрасывали комплиментами, хваля ее за столь серьезную работу над собой. Но, стремясь похудеть любой ценой, ирландка прибегала к методам, подрывающим ее здоровье. По словам девушки, за день вместо необходимых 1,5 тысячи килокалорий она потребляла всего 700. Все съеденное сверх этого исторгалось из организма посредством искусственно вызываемой рвоты. В какой-то момент в жизни Кейтлин возник период, когда она провоцировала рвоту по десять раз в день.
В апреле сбросившая почти 60 кг ирландка попала в больницу с гипофосфатемией – состоянием, при котором отмечается крайне низкий уровень фосфатов в крови. Врачи диагностировали у девушки алопецию (выпадение волос), анемию, воспаление десен, а также булимию. Выяснив, что предшествовало попаданию Кейтлин в больницу, специалисты предупредили: если она не поменяет режим питания, то ей останется жить всего несколько месяцев.
«Я думала, что только худые люди могут страдать от расстройств пищевого поведения, но это не так», - призналась героиня истории.
Сейчас Кейтлин полностью изменила свои взгляды на то, как она должна выглядеть, и вернулась к нормальному режиму. Девушка заявила, что в первую очередь она намерена следить за здоровьем, а также начнет посещать тренажерный зал вместе со своим бойфрендом.