Семь летних продуктов, идеальных для улучшения здоровья

Специалисты рассказали о тех летних продуктах, которые содержат особенно много ценных нутриентов и потому считаются идеальными в деле поддержания и улучшения, пишет Medikforum.

Вишня и черешня. Их ценность – это обилие антоцианов, — веществ с противовоспалительными свойствами. Благодаря им употребление вишни и черешни защищает от развития рака и возрастного слабоумия.

Абрикосы. Они насыщены калием, который улучшает состояние сосудов, активизирует процессы выведения токсинов из организма, в том числе излишки вредного холестерина. Употребление сушеных абрикосов (курага) способствует улучшению самочувствия при плохом кровообращении, миастении, нарушении сердечного ритма.

Помидоры. Это идеальные поставщики ликопина - вещества, которое снижает риск развития некоторых форм рака и сердечных заболеваний. Кроме того, в помидорах содержится много природного коллагена, который улучшает состояние кожи, придает ей более молодой вид.

Малина. Употребление малины вызывает позитивные изменения в работе сосудов, которые уменьшают риск болезней сердца на 15%. В целом летние ягоды – это один из лучших летних продуктов: практически все они содержат вещества антоцианы, защищающие от развития злокачественных опухолей.

Грецкие орехи. В идеале горстку этих орехов следует съедать каждый день. В них содержится превосходный комплекс – полиненасыщенные жиры, клетчатка и антиоксиданты, которые улучшают здоровье сосудов и сердца, а также служат профилактикой опухолевых процессов.

Арбуз. Обеспечивает организм влагой, а, кроме того, еще и калием, который необходим в работе сердца. Также в арбузе присутствуют антиоксиданты, усиливающие сопротивление и устойчивость клеток к действию опасных свободных радикалов – молекул, нарушающих клеточную структуру и ведущих к раку.