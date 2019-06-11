Шесть эффективных способов забыть бывшего

Для разминки попробуйте отличную технику осознания проблемы под названием «И что?». Каждый раз, когда вам кажется, что в жизни появилась неразрешимая проблема, проделайте следующее. Опишите ее вслух, а затем задайте себе простой вопрос: «И что?» Ответьте на вопрос. Снова спросите себя: «И что?» И снова на него ответьте. Задавайте этот вопрос до тех пор, пока у вас не останется аргументов… Можно попросить задавать вопрос подругу, так будет эффективнее.

Например: «Он меня больше не любит!» — «И что?» — «А то, что я хочу быть с ним!» — «И что?» — «Это значит, что я недостаточно хороша для него!» — «И что?» — «Он променял меня на другую!» — «И что?» — «Мне от этого грустно!» — «И что?» — «Да ничего!»

Ну а раз ничего, то и проблемы никакой нет. Поэтому и переживать не стоит.

Способ второй. Вдыхаем счастье, выдыхаем несчастье

Сядьте удобно с ровной спиной, закройте глаза и послушайте свое дыхание. Представьте, как с каждым вдохом вы вбираете в себя все самое хорошее, что есть в мире (здоровье, счастье, любовь, деньги, успех), а выдыхая, избавляетесь от всего, что держит вас на месте, не позволяя развиваться (страхи, обиды, нелюбовь к себе, неверие в собственные силы). Вдыхайте счастливое будущее, полное возможностей и приятных сюрпризов, выдыхайте прошлое, омраченное неприятностями, неудачами и ошибками. Наблюдайте, как счастливое будущее остается внутри вас, становясь настоящим, а прошлое исчезает и растворяется вовне. Осознавайте, что между прошлым и будущим, между вдохом и выдохом и есть НАСТОЯЩЕЕ, в котором вы сейчас находитесь. Интересное упражнение, правда?

Способ третий. «Разрывание шланга»

Если честно, прекратить страдания о бывшем парне можно только одним способом: начать любить СЕБЯ больше, чем его. Но на это способны лишь сильные личности. Если же вам все еще не удается разорвать невидимую связь между вами, сделайте вот такое простое и эффективное упражнение. Представьте, что от вашей груди к его идет невидимый шланг. Вы и сами его чувствуете. По этому шлангу от вас утекают энергия, мысли, силы. Мысленно перережьте его и выбросите. Если через какое-то время вы почувствуете, что «шланг» снова на том же месте, проделайте упражнение еще раз. До тех пор, пока ваше энергетическое и ментальное пространство не очистится полностью. ⠀

Способ четвертый. Идеальный мужчина

Возможно, сейчас вам кажется, что именно этот парень — любовь всей жизни, но поверьте, спустя пару лет вы будете благодарить судьбу за то, что она развела ваши жизненные пути. Ведь вам наверняка повстречается кто-то более достойный и подходящий. Верность этого утверждения можно проверить прямо сейчас. ⠀

Представьте свою идеальную жизнь через 2-3 года. Чем вы занимаетесь, где живете, какой добрый и нежный мужчина рядом и как вы с ним счастливы. Представьте своего идеального мужчину и идеальные отношения. А теперь осознайте, что этот образ совсем не совпадает с тем парнем, о котором вы переживаете в данный момент. А если не он идеальный, то зачем тратить на него свою энергию?

Способ пятый. Сжигание прошлых обид

Очень часто мы не можем отпустить накопленные обиды и претензии к бывшему парню и из-за этого испытываем проблемы в отношениях с другими. Cидит где-то внутри уверенность, что «все они — обманщики и слабаки», и ничего ты с этим не поделаешь.

Как говорят эзотерики, сердечный центр женщин, которые не верят в долгосрочные отношения, в порядочных мужчин и истинную любовь, излучает негатив. Мужчины его подсознательно чувствуют и стараются долго не задерживаться рядом. Попробуйте очистить сердечную чакру от негативных убеждений, наполнив ее любовью и светом.

Вам понадобится красная или розовая свеча, на которой нужно нацарапать иголкой ваше намерение, например: «Привлекаю к себе подходящего мне мужчину». Такой обряд делали наши бабушки и прабабушки, он помогает исполнить желаемое тем, кто верит в силу ритуалов, а не визуализаций.

Зажгите свечу, сфокусируйте на области груди и повторите три раза: «В огне сгорают все мои обиды, страхи быть отвергнутой, обманутой, остаться одинокой, боязнь не быть идеальной, влюбиться безответно, все мои прошлые неудачи с мужчинами, все то плохое, что было, превращается в яркий свет любви и счастья!»

Проговаривайте такие слова, не спеша, до сгорания всей свечи, попутно представляя конкретные события и прошлые истории, о которых вы вспоминаете.

Способ шестой. Техника «Стакан желания»

Этот метод описал в своих книгах писатель Вадим Зеланд, основатель «Трансерфинга реальности». Не ожидайте, что мечта исполнится на следующий день. Вам понадобятся недели тренировок, однако результаты этой практики вас приятно удивят. Напишите на листе бумаги ваше желание в утвердительной форме (не используя частицу «не»).

Например: «Я красива и счастлива, я больше не думаю о своем бывшем романе. У меня прекрасная жизнь!» Положите этот листок на стакан с водой и оставьте на ночь.

Утром, проснувшись, потрите ладони друг о друга, разогрейте их и почувствуйте между ними энергетический шар, излучающий тепло. Затем расположите ладони по бокам стакана, не дотрагиваясь до него. Проговорите вслух то, что написано на бумаге, как можно четче представив загадываемую ситуацию. После этого выпейте воду, думая о том, что задумали. Проделывайте эту процедуру утром после пробуждения и вечером перед сном, и ваше желание исполнится в ближайшее время.

Как это работает? Слово, произнесенное и написанное на бумаге, заряжает воду вибрациями, присущими конкретно этой мысли. Энергия рук усиливает энергию слова, настраивая морфологическое биополе на излучение вашего намерения. Кстати, так можно исполнять любые желания.

Ну и последний совет. Лучший способ забыть бывшего — начать любить себя и стать счастливой как можно скорее.