Десять вопросов, которые нельзя задавать мужчине, если вы хотите выйти замуж

Если нашли мужчину своей мечты и собираетесь когда-нибудь выйти а него замуж, то вам следует задуматься над вопросами, которые вы собираетесь ему задать. Есть некоторые темы, которые не стоит заводить, по крайней мере на первых свиданиях, рекомендует сайт Только интересное.
Это может не только напугать, но и оттолкнуть мужчину. Он посчитает, что вы лезете в его личное пространство.
Мы решили напомнить о 10 вопросах, которые не стоит задавать мужчине, если вы собираетесь построить с ним долгосрочные отношения.
1. Ты ничего не хочешь мне рассказать?
2. Кто это тебе звонил(а)/ написал(а)?
3. Кто для тебя важнее: я или твои друзья?
4. О чем ты сейчас думаешь?
5. Ты меня любишь?
6. За что ты меня любишь?
7. Сколько у тебя было женщин?
8. Кто красивее, я или твоя бывшая?
9. Как бы ты поступил(а), если бы узнал(а) об измене?
10. Почему ты больше не…(даришь цветов, подарки и тд.)?