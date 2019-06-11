Десять вопросов, которые нельзя задавать мужчине, если вы хотите выйти замуж

Это может не только напугать, но и оттолкнуть мужчину. Он посчитает, что вы лезете в его личное пространство.

Мы решили напомнить о 10 вопросах, которые не стоит задавать мужчине, если вы собираетесь построить с ним долгосрочные отношения.

1. Ты ничего не хочешь мне рассказать?

2. Кто это тебе звонил(а)/ написал(а)?

3. Кто для тебя важнее: я или твои друзья?

4. О чем ты сейчас думаешь?

5. Ты меня любишь?

6. За что ты меня любишь?

7. Сколько у тебя было женщин?

8. Кто красивее, я или твоя бывшая?

9. Как бы ты поступил(а), если бы узнал(а) об измене?