Узнай, какая карма у разных знаков Зодиака

Только это позволит ему расплатиться за свои прошлые плохие поступки и в следующей жизни выйти на новый уровень.

Лев

Это очень сильный кармический знак. Человек, рожденный под ним, обладает огромной внутренней силой. Однако, в предыдущем воплощении, ему, скорее всего, так и не удалось встретить людей, на которых можно было опереться, и поэтому он предпочитает добиваться всего в этой жизни самостоятельно.

Кармическая задача Льва – осознать, что власть любви сильнее любви к власти, и что умение любить самого себя намного важнее, чем любовь и признание окружающих.

Главный орган Льва, который ведет его по жизни – это его сердце. Именно оно помогает ему находить силы для достижения своих целей. Если сердце Льва открыто – он может подпитывать своей энергией других людей и напрямую влиять на вселенную.

Еще одна кармическая задача Льва – научиться адекватно относиться к критике. Если же Лев игнорирует всех и вся, то он не искупает кармические задолженности, а еще больше их накапливает. Его уверенность в себе может сдвинуть горы, но только не тогда, когда она заставляет его ощущать превосходство над другими людьми.

Большая кармическая ошибка Львов – ощущать себя центром вселенной. Несмотря на то, что в природе лев – действительно царь зверей, ему ни в коем случае нельзя превращаться в упрямца и самодура, ведь таким образом он упускает свои возможности и отнимает энергию у окружающих вместо того, чтобы ее отдавать

Сила Льва – в его любви ко всему окружающему: семье, детям, домашним животным, природе. Когда он испытывает искренние чувства, он посылает в этот мир лучик добра, который согревает все живое. Только настоящие чувства помогают ему двигаться по жизненному пути, чувствуя себя счастливым.

Кармическая задача Льва в отношениях – всегда действовать по велению своего сердца.

Дева

В предыдущем воплощении Девы, имели отношение к сфере медицины, целительства или каким-то иным образом оказывали помощь человечеству. В этой инкарнации им предстоит вновь связать свое предназначение с искренней заботой об окружающих.

Девам нужно осознать, что ничего в мире не происходит просто так, и что даже у всех неприятностей и непонятных событий есть свой особый смысл, заложенный вселенной.

Кармическая задача Девы – осознать мудрость вселенной и ее законов.

Одно из негативных врожденных качеств Дев – придирчивость. Его непременно предстоит преодолеть, чтобы стать счастливым. Девам нужно перестать судить о том, что хорошо, а что плохо, и научиться видеть ситуацию со стороны.

Негативная карма настигает Дев, когда они не могут справиться со своими эмоциями и становятся злыми, раздражительными, нетерпимыми к другим и неуверенными в себе.