Узнай, какая карма у разных знаков Зодиака

Каждый человек рано или поздно задается вопросом, есть ли у него какое-то особое предназначение в жизни, а ответить на него помогут звезды, пишет Wday.
Овен
Под этим созвездием появляются на свет люди с очень молодой кармой. Нынешняя жизнь – это одно из первых их воплощений. В предыдущих инкарнациях Овны обычно были смелыми людьми, готовыми на самопожертвование: воином, погибшим в боях за родину, или просто добрым человеком, который пожертвовал собой ради любимых. Но вот окружающие не оценили его поступок по достоинству, и в нынешнюю инкарнацию он перенес сильную обиду на них за это.
Чувство обиды будет преследовать Овна всю жизнь. Оно может порождать в нем такие негативные черты характера как своеволие, упрямство и эгоизм. Овну нужно осознать, что оказывать помощь людям нужно добровольно, не ожидая за это награды и похвалы – только тогда он сможет обрести духовную гармонию.
Главная кармическая задача этого знака – выработка терпения. Если Овен будет терпелив, то научится интуитивно обходить опасности и всегда действовать с умом, а это – путь к счастливой жизни без неприятных сюрпризов.
Основные кармические связи этого знака связаны с детьми. Овен сам может пройти через трудное детство, непонимание с родителями, чтобы научиться нести ответственность за собственные поступки. Например, будучи в прошлой жизни трудным подростком, в этой Овен может вновь пройти через проблему «отцов и детей», но уже оказавшись на месте родителя.
Карма Овна в отношениях – научиться быть чутким и понимающим и не давать волю своему гневу, утверждает Gostica.
Телец
В предыдущих воплощениях этот знак зодиака был очень впечатлительным человеком, и нынешняя жизнь – это урок, который научит его справляться со страхами, переживаниями и страстями и не идти на поводу у чувств. Особенно это важно для кармы Тельца-женщины, которая отличается повышенной эмоциональностью.
Для Тельцов большое значение имеет их дом, который должен быть настоящей крепостью и самым уютным местом на свете. Карма Тельца-женщины на протяжении всей жизни подталкивает ее к обустройству собственного гнездышка и построению крепких семейных отношений.
Главная кармическая задача Тельца – научиться быть благодарным вселенной за все, что она дает, и относиться спокойно к временным трудностям и неудачам. Именно поэтому судьба часто посылает Тельцам испытания на прочность: несчастную любовь, финансовые трудности, отсутствие признания со стороны окружающих.
Счастливым будет тот Телец, который сможет осознать, что на свете есть много более важных вещей, чем состояние материальной защищенности. Так, например, карма Тельца-женщины, вышедшей замуж по расчету, может оказаться очень несчастливой: ведь за попытку обогатиться за счет другого человека ей придется расплачиваться впоследствии.
Близнецы
Из своих предыдущих воплощений Близнецы выносят очень мало. Они толком не научились общаться с людьми, а значит, в нынешней жизни им предстоит вновь осваивать социальные навыки.
Их главная кармическая задача – сделать правильный выбор и найти дело, которое будет им интересно, погрузиться в него целиком и полностью, не отвлекаясь на другие задачи, и тогда они смогут по-настоящему преобразить окружающий мир
Близнецы приходят в этот мир, чтобы чему-то научить окружающих благодаря высокому интеллекту, отличной памяти и гуманитарному складу ума. Это говорит о том, что в прошлых инкарнациях их душа прошла серьезный духовный путь. Им также предстоит пройти и через физические путешествия: вот почему они так любят новые места, дальние прогулки, командировки и поездки на природу.
Это удивительный знак, который может реализоваться в абсолютно любой области, но множество интересов не позволяет ему подняться на вершину каждой из них. Люди этого знака панически боятся рутины и поэтому часто меняют партнеров, бросают неоконченные дела и пускаются в рискованные авантюры, что способствует утечке энергии.
Если Близнецы перестанут бояться постоянства, то их ждет счастливая жизнь. Если же они вовремя не сделают выводы, то могут остаться в полном одиночестве, растерять всех друзей и так и не реализовать себя в каком-то деле.
Кармические связи Близнецов окружают везде и повсюду. Большинство людей, которые встречаются им на пути, на самом деле посланы судьбой неслучайно: попутчик в самолете или сантехник, вызванный для замены крана, могут иметь значение для выполнения важной кармической задачи.
Среди членов семьи особые кармические связи у Близнецов обычно образуются с братьями и сестрами. Именно поэтому им важно поддерживать с ними теплые и бескорыстные отношения. Если это произойдет, то карма к ним будет благосклонна.
Рак
Появившиеся на свет под покровительством этого зодиакального знака, в прошлых жизнях накопили определенные кармические задолженности, связанные с областью чувств и отношений. Именно поэтому в этом воплощении они обычно очень скрытны и осторожны.
Рак – в глубине души очень эмоциональный знак, и его энергии просто необходим выход. Некоторые тратят свои жизненные силы на сексуальные страсти, мимолетные увлечения и короткие романы – это отголосок их предыдущих жизней. На самом же деле им стоит осознать, что главным являются искренняя любовь и сострадание, душевная поддержка близких людей и, когда они воспитают в себе эти качества, то смогут стать по-настоящему счастливыми.
Как настоящие раки имеют панцирь, так и людям, рожденным под этим знаком, очень важно иметь собственный дом, который будет защищать их от всех невзгод и обеспечивать безопасность. Им важно осознать, что на самом деле их дом находится внутри них самих, и только подлинное понимание своего истинного «я» приведет их к гармонии с миром.
Истинным чудом для Рака станет обретение истинной любви. Когда представитель этого знака встретит свою вторую половинку, откажется от отрицательных эмоций и перестанет волноваться по пустякам, он почувствует, что такое вселенская энергия любви, и его жизнь с каждым днем будет становится все более и более спокойной.
Кармическая задача Раков – проявлять мудрость, терпение и уметь прощать своих родных даже в самых сложных и неприятных ситуациях.
Только это позволит ему расплатиться за свои прошлые плохие поступки и в следующей жизни выйти на новый уровень.
Лев
Это очень сильный кармический знак. Человек, рожденный под ним, обладает огромной внутренней силой. Однако, в предыдущем воплощении, ему, скорее всего, так и не удалось встретить людей, на которых можно было опереться, и поэтому он предпочитает добиваться всего в этой жизни самостоятельно.
Кармическая задача Льва – осознать, что власть любви сильнее любви к власти, и что умение любить самого себя намного важнее, чем любовь и признание окружающих.
Главный орган Льва, который ведет его по жизни – это его сердце. Именно оно помогает ему находить силы для достижения своих целей. Если сердце Льва открыто – он может подпитывать своей энергией других людей и напрямую влиять на вселенную.
Еще одна кармическая задача Льва – научиться адекватно относиться к критике. Если же Лев игнорирует всех и вся, то он не искупает кармические задолженности, а еще больше их накапливает. Его уверенность в себе может сдвинуть горы, но только не тогда, когда она заставляет его ощущать превосходство над другими людьми.
Большая кармическая ошибка Львов – ощущать себя центром вселенной. Несмотря на то, что в природе лев – действительно царь зверей, ему ни в коем случае нельзя превращаться в упрямца и самодура, ведь таким образом он упускает свои возможности и отнимает энергию у окружающих вместо того, чтобы ее отдавать
Сила Льва – в его любви ко всему окружающему: семье, детям, домашним животным, природе. Когда он испытывает искренние чувства, он посылает в этот мир лучик добра, который согревает все живое. Только настоящие чувства помогают ему двигаться по жизненному пути, чувствуя себя счастливым.
Кармическая задача Льва в отношениях – всегда действовать по велению своего сердца.
Дева
В предыдущем воплощении Девы, имели отношение к сфере медицины, целительства или каким-то иным образом оказывали помощь человечеству. В этой инкарнации им предстоит вновь связать свое предназначение с искренней заботой об окружающих.
Девам нужно осознать, что ничего в мире не происходит просто так, и что даже у всех неприятностей и непонятных событий есть свой особый смысл, заложенный вселенной.
Кармическая задача Девы – осознать мудрость вселенной и ее законов.
Одно из негативных врожденных качеств Дев – придирчивость. Его непременно предстоит преодолеть, чтобы стать счастливым. Девам нужно перестать судить о том, что хорошо, а что плохо, и научиться видеть ситуацию со стороны.
Негативная карма настигает Дев, когда они не могут справиться со своими эмоциями и становятся злыми, раздражительными, нетерпимыми к другим и неуверенными в себе.
Девы проявляют себе через отношения с другими людьми. Если они ведут себя правильно и выполняют свои кармические задачи, они вполне способны притянуть к себе любимого человека, который окажется их настоящей второй половинкой.
Кармическая задача Девы не связана с ее родом, поэтому связи с родителями и другими родственниками обычно не тянутся из прошлых воплощений. Девам предстоит построить свою семью и создать собственную родовую карму.
Весы
В своем предыдущем воплощении представители этого знака играли важную роль в формировании отношений между другими людьми. Они могли быть миротворцами или мудрецами, дававшими верные советы.
Весам в настоящем воплощении суждено повстречать многих людей, с которыми они уже пересекались в прошлых инкарнациях: в качестве награды за правильное поведение или для отработки кармических долгов.
Главная опасность Весов – потерять равновесие и начать метаться из крайности в крайность – этим они обесценивают весь накопленный опыт прошлой жизни и заводят себя в тупик.
Кармическая задача Весов – осознать важность гармонии и равновесия, на которых держится вселенная. Это равновесие Весам нужно поддерживать во всем: и во внутреннем мире, и во взаимоотношениях с окружающими, и в сложных жизненных ситуациях.
Весы очень чутко реагируют на нарушение равновесия в своей жизни. Им очень трудно почувствовать себя счастливыми, когда что-то вокруг них идет не так. Но такие препятствия даются им для того, чтобы осознать, насколько важно хранить внутреннее спокойствие и гармонию, вне зависимости от того, что происходит в окружающем мире.
Огромное значение для Весов имеет человек, с которым они могут построить счастливую семейную жизнь. Именно поэтому люди, рожденные под этим знаком, часто меняют партнеров и проходят через несколько союзов – они просто стремятся найти того, с кем рядом им захочется быть не только в нынешнем, но и в последующем воплощении.
Когда Весы встречают своего кармического партнера, их жизнь становится гармоничной. Если же их постоянно преследуют неудачи в личной жизни – это говорит о какой-то кармической задолженности, которую предстоит проанализировать и исправить, чтобы обрести счастье.
Кармическая задача Весов в отношениях заключается именно в поиске своей второй половины.
Скорпион
В прошлой инкарнации его жизнь была наполнена неосторожными поступками, которые серьезным образом повлияли на других людей, но Скорпион не сумел взять ответственность на себя и довести начатые дела до конца. Законы кармы предписывают ему в текущей жизни вновь пережить подобные ситуации, но уже с осознанием ответственности за все, что он говорит и делает.
У Скорпионов часто открываются сверхъестественные способности, например, сильная интуиция, возможность предугадывать будущее или другие магические умения. Главное – использовать их на благо и становиться добрым волшебником, а не злым колдуном.
Когда Скорпион становится на путь добра и побеждает свои низменные инстинкты, он усиливает свою связь со вселенной, и положительные результаты не заставят себя долго ждать. Когда же он проявляет темную сторону своей натуры – манипулирует людьми, обманывает, становится угрюмым и циничным – он еще больше усугубляет свой кармический долг.
Кармическая задача Скорпиона – преодолеть свое низшее Я, избавиться от эгоизма, научиться уважать потребности и желания других людей, не стремиться обладать единоличной властью.
Этому знаку, суждено пройти через периоды депрессии и страданий, но они даются ему для дальнейшего развития. Только пережив настоящую душевную боль, Скорпион сможет искупить грехи прошлых жизней и родиться заново совершенно другим человеком.
Поскольку карма Скорпиона сама по себе негативна, его поджидает множество трудностей в отношениях с окружающими. Кармическими для него являются практически все любовные отношения.
Кармическая задача Скорпиона в отношениях – научиться прощать человека, причинившего ему боль, не стремиться к мести, не выплескивать свои переживания через агрессию по отношению к другим.
Стрелец
Стрелец в своем предыдущем воплощении был непоколебимо уверен в собственной правоте и часто не может объективно оценить свои действия. Поэтому в нынешней жизни человеку, рожденному под этим знаком, предстоит отрабатывать карму в сфере сотрудничества.
Кармическая задача Стрельца – научиться правильно вести себя в обществе, учитывать мнение других, тактично общаться с окружающими и видеть ситуацию с разных сторон.
Ему суждено осознать, что тот негатив, который он приписывает другим людям, на самом деле есть ничто иное, как его собственные черты, не принимаемые и отрицаемые им самим.
Этот знак можно назвать рисковым, поскольку от природы ему дана непоколебимая вера в себя и свои возможности, и порой он вступает в такие ситуации, в которые другие ввязываться опасаются.
Среди Стрельцов очень много верующих людей, которые часто посещают церкви. Не так важно, к какой именно религии принадлежит Стрелец, имеет значение лишь то, что он осознает, что божественное есть во всем его окружающем. Если он не бросит свои духовные искания – его ждет интересная и насыщенная жизнь, а сам он станет человеком, который помогает найти путь к свету другим.
Представителям этого знака очень важна свобода: когда ее нет, Стрелец чувствует себя зажатым в тиски. Ему нужно понять, что на самом деле истинная свобода находится внутри него, и для того, чтобы быть счастливым, внешнюю свободу иметь вовсе необязательно.
Карма Стрельца: служить обществу, которое его окружает, в самом широком смысле этого слова.
Козерог
Рожденные под этим созвездием прошли через множество воплощений и накопили огромный жизненный опыт. В своих предыдущих инкарнациях Козерог мог заслужить почет и уважение, и нынешнее рождение для него – это вновь крестовый поход за престижем и общественным статусом.
Козерогам предстоит прожить насыщенную жизнь, в которой им суждено будет брать на себя серьезную ответственность и справляться со сложными обязательствами. Если представитель этого знака сумеет взять под контроль свои чувства и эмоции, он получит невероятную силу.
Кармическая задача Козерога – осознать, что успех должен определяться исключительно собственными представлениями о нем, а не мнением окружающих. Главный секрет счастья для этого знака – умение принимать себя вместе со всеми достоинствами и недостатками, и уважение к собственным интересам.
Козероги часто ощущают, будто несут на себе какой-то тяжкий груз. Это чувство связано с тем, что их душа довольно «старая», она прошла множество воплощений. Им не нужно воспринимать жизнь слишком серьезно, чтобы не погрязнуть в унынии и состоянии постоянной усталости.
Когда Козерог осознает, что все препятствия вполне преодолимы, и начнет совершенствоваться духовно, он получит от вселенной щедрые дары. Главное для этого знака – понять, что истязать себя не нужно, что ко всему нужно относиться более спокойно, и привыкнуть к мысли, что чрезмерная самокритика создает еще больше проблем.
У Козерога очень сильная родовая карма. Ему, как старой душе, прошедшей через многое, предстоит закрепить полученный опыт и постараться изо всех сил, чтобы обеспечить счастливую жизнь своим будущим детям.
Водолей
В своем предыдущем воплощении Водолей активно интересовался принципами равенства и справедливости, и в этой инкарнации ему дается свобода выражения собственных взглядов, не стесненных какими-либо рамками. Но в то же время ему предстоит поработать над своим внутренним миром, чтобы стать более толерантным к окружающим его людям.
В целом жизнь Водолея будет складываться хорошо, если он осознает, что трудиться нужно на благо собственной семьи, близких людей и в интересах всего человечества.
Водолей – это знак вселенской любви. Если человек, появившийся на свет под его покровительством, испытает настоящее чувство и увидит истинную красоту души любимого человека – он осознает, к чему на самом деле нужно стремиться в этой жизни.
Кармическая задача – осознать, что никто не обязан действовать так, как считает правильным Водолей, и что существует множество различных способов самовыражения. Ему нужно научиться наблюдать за другими людьми, не раздражаясь из-за их неидеального поведения, и всегда замечать хоть что-то хорошее в поступках окружающих.
Водолеям очень мешает внутреннее упрямство, и с ним обязательно нужно бороться.
Карма Водолея – принять мир таким, какой он есть, научиться замечать что-то необычное в рутинных делах и перестать подчеркивать отличие себя от других людей. Если это произойдет – его жизненный путь будет спокойным и гармоничным.
Родовой кармы у представителей этого знака нет, ведь его основное предназначение – свобода. Люди с этим созвездием-покровителем обычно с легкостью покидают родительский дом, уезжают далеко от своих близких, рано обретают независимость. Крепкая связь у них есть только с друзьями.
Рыбы
Знак Рыбы сам по себе является кармическим, поскольку означает богатый жизненный опыт, через который человек прошел в предыдущих воплощениях. В нынешней жизни ему предстоит осознать и преодолеть собственные накопленные предрассудки, чтобы научиться вникать в самую суть вещей и продолжать свое развитие.
Предыдущее воплощение одарило Рыб потрясающей интуицией, однако грамотно развивать ее им мешает нестабильность эмоционального состояния, склонность к депрессиям и пагубные зависимости, от которых Рыбы часто прячутся после перенесенных неудач.
Многие представители этого таинственного знака в прошлых жизнях подвергались гонениям и преследованиям, и это научило их ценить страдания других людей и искренне сочувствовать окружающим. Это, пожалуй, самое лучшее качество, которое получили Рыбы в этом воплощении.
Кармическая задача Рыб – осознание важности самопожертвования. Если человек, рожденный под этим знаком, будет работать над собой, избавится от негативных черт своего характера и научится безвозмездно отдавать любовь и добро другим людям, он станет бесконечно счастливым.
Если Рыбы начинают полностью забывать о себе и собственных интересах лишь для того, чтобы окружающие посчитали их хорошими людьми, они не обретают, а теряют себя, а значит – не выполняют свою кармическую задачу. Им нужно отказаться лишь от своих низших, негативных качеств, перестать жить в плену иллюзий и стать жизнерадостными и развитыми духовно.
Многие Рыбы настолько сильно хотят помочь другим людям, что вместо дружеского совета просто стремятся спасти их, и тем самым избавляют последних от возможности разобраться в ситуации собственными силами. Так поступать представителям этого знака категорически нельзя, ведь получается, что они потакают чужой слабости вместо того, чтобы мотивировать людей к ответственности за собственную судьбу.
Карма Рыб – осознать, что они должны спасать только самих себя, а о других людях им нужно просто заботиться, давать советы, но не решать их проблемы своими руками. Только так Рыбам удастся сохранять душевное равновесие.
Судьба часто посылает Рыбам плохих людей в окружении, однако, эти злые индивидуумы выполняют важную задачу, поскольку испытывают Рыб на прочность, и приходят в их жизнь лишь на время.