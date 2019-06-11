Семь вещей, которые нужно держать в секрете от окружающих

Слова обладают невероятной силой, они могут как помочь, так и навредить, поэтому эзотерики призывают людей к осторожности. Каждое произнесенное слово — это мощный заряд энергии, и от того, с какими помыслами оно сказано, зависит не только благополучие, но и здоровье. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с основными темами, разговоры о которых могут привести к проблемам в жизни и череде крупных неприятностей. Тем, кто опасается попасть под влияние недоброжелателей, стоит ежедневно укреплять биополе, чтобы избежать проблем.

1. Планы. О своих планах, особенно далеко идущих, не стоит рассказывать вообще никому. Даже в кругу друзей могут найтись люди, которые позавидуют успешности. Людям, идущим путем личного развития, стоит помнить об этом правиле, чтобы не открывать слабых мест тем, кто способен причинить вред, пусть даже и неосознанно. Дело в том, что даже мысленная зависть может оказаться ловушкой, а значит, нужно исключить как можно больше факторов, отрицательно влияющих на исполнение задуманного.

2. Конфликты. Дурным тоном считается озвучивание неприятностей, которые происходят в кругу семьи. Кроме того, что такая информация является лишней в дружеской беседе, разговоры о бедах и проблемах будут лишь множиться. Завистники и недоброжелатели могут позлорадствовать, чем еще больше усугубят печальное положение рассказчика. Чем меньше человек будет распространяться о своих неприятностях, тем быстрее они завершатся долгожданным примирением.

3. Помощь. Рассказывать о помощи другим также не стоит. Хвастовство не красит человека, а добрые поступки любят тишину. Чем меньше окружающие будут знать, тем меньше у них будет шансов так или иначе навредить человеку. Хвалить самого себя можно, но делать это лучше перед зеркалом, а не в кругу людей, среди которых обязательно найдутся завистники.

4. Успехи. Рассказывать о своей успешности также не стоит. Гордыня может сыграть злую шутку, и жизнь в одночасье изменится не в лучшую сторону. Тем, кто добился успехов, достаточно будет услышать одобрение со стороны самых близких людей.

5. Брань и сплетни. Говорить бранные слова и рассказывать нелицеприятные истории также не стоит. Грязь, которая разносится с помощью слов, загрязняет внутренний мир и не позволяет людям развиваться, бороться со слабостями и пороками. Тем, кто возьмет за правило приносить хорошие новости, в жизни везет гораздо больше, чем тем, кто повторяет глупости или высмеивает отдельных людей.

6. Деньги. Держать в секрете стоит и доходы. Неизвестно, чем закончится рассказ о престижной должности и количестве заработанных денег. Может случиться и так, что завистники сыграют не лучшую роль в жизни того, кто решил похвалиться своим положением. Деньги и счастье любят тишину, поэтому такую тему лучше не поднимать во время разговора.