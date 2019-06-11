Ученые назвали неожиданную причину набора веса

Исследования показали, что женщины, которые спят с включенным светом, чаще набирают вес. Таков результат опроса, который провели среди почти 44 тысяч представительниц слабого пола. Об этом пишет Экспресс газета со ссылкой на Mirror.
Ученые утверждают, что воздействие искусственного освещения ночью — в том числе от мобильных телефонов, телевизоров, уличных фонарей и проезжающих автомобилей — может спровоцировать пандемию ожирения. Однако необходимы дальнейшие исследования для установления причинно-следственной связи между искусственным освещением и набором веса.
По словам доктора Дейла Сандлера из Национального института здравоохранения (США), за последние несколько десятилетий количество тучных людей на Западе резко выросло. В особенности — среди женщин. Среди самых вероятных причин такой эпидемии назывались высококалорийное питание и сидячий образ жизни. Но теперь выявлен еще один фактор.
«Исследования на животных подтверждают гипотезу о том, что воздействие света в ночное время может оказывать прямое влияние на выработку мелатонина, нарушение сна и циркадные ритмы. Это может привести к увеличению веса и ожирению», — объяснил доктор.
По словам ученых, воздействие искусственного света во время сна может также привести к хроническому стрессу и нарушению метаболизма. Это также ведет к накоплению лишних кило, а также к снижению иммунитета.
Вывод один: вредно спать с включенным светом или работающим телевизором. Кроме того, не рекомендуется просматривать смартфон непосредственно перед сном. Все это, как и переедание на ночь, ухудшает качество сна, и в конечном итоге не ведет ни к чему хорошему.