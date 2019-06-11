Ученые назвали неожиданную причину набора веса

Ученые утверждают, что воздействие искусственного освещения ночью — в том числе от мобильных телефонов, телевизоров, уличных фонарей и проезжающих автомобилей — может спровоцировать пандемию ожирения. Однако необходимы дальнейшие исследования для установления причинно-следственной связи между искусственным освещением и набором веса.

По словам доктора Дейла Сандлера из Национального института здравоохранения (США), за последние несколько десятилетий количество тучных людей на Западе резко выросло. В особенности — среди женщин. Среди самых вероятных причин такой эпидемии назывались высококалорийное питание и сидячий образ жизни. Но теперь выявлен еще один фактор.

«Исследования на животных подтверждают гипотезу о том, что воздействие света в ночное время может оказывать прямое влияние на выработку мелатонина, нарушение сна и циркадные ритмы. Это может привести к увеличению веса и ожирению», — объяснил доктор.

По словам ученых, воздействие искусственного света во время сна может также привести к хроническому стрессу и нарушению метаболизма. Это также ведет к накоплению лишних кило, а также к снижению иммунитета.