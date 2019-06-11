Десять вещей, которые счастливые пары не делают в соцсетях

Не ставят на юзерпики совместное фото
Тут соцсети ничем не отличаются от обычной жизни. Когда отношения только начинаются, со стороны это выглядит так, будто влюбленные хотят стать единым организмом: все время держатся за руки, целуются везде, часами переписываются и разговаривают, причем чаще всего на одну и ту же тему — о том, как они друг друга любят и друг без друга не могут. Это абсолютно нормальный этап отношений, и совместное фото на юзерпике тоже нормально. Но этот период заканчивается, и «половинки» снова становятся отдельными людьми. Это не значит, что они друг друга разлюбили. Это значит, что в отношениях каждый остается личностью, и это — здоровые отношения. И, скорее всего, счастливые. Отношения, в которых нет «я», а есть только «мы» — это зависимые отношения.
Не следят за бывшими
Потому что прошлое — прошло. Счастливые пары не нуждаются в подтверждении своего счастья. А слежка за бывшими, будем честными, только для этого и нужна: убедиться, что у тебя все прекрасно, а «тот козел» растолстел, заплешивел, и жена у него глупая, страшная и в стразиках.
Но и не блокируют их страницы
При этом делать вид, что бывших не существует, счастливым парам не нужно. И они не блокируют аккаунты бывших в соцсетях по двум причинам: во‑первых, нет необходимости доказывать партнеру, что прошлое прошло, потому что партнер не устраивает сцен ревности по такому глупому поводу, как: «А почему ты бывшего не забанила — чего-то ждешь? Хочешь вернуться?!» А во-вторых, людям в счастливых отношениях нет нужды доказывать друг другу, что эти отношения — именно то, чего им всегда хотелось. Это и так ясно. И стирать свое прошлое для этого совершенно необязательно.
Не тэгают друг друга постоянно
Написать «Мы с @Котиком летим отдыхать» — нормально. Но тэгать партнера по любому поводу, включая посты про уборку в квартире и просмотр фильма, по меньшей мере странно. Будто ставится метка: мой, моя. Все поняли, что он/она мой/моя? В реальной жизни такое поведение — признак желания обрести над партнером тотальный контроль и подчинить себе. Соцсети — это, собственно, просто отражение реальной жизни, так что тут есть над чем подумать.
Не выясняют отношения в комментариях
Выяснять отношения — нормально. Делать это публично — признак серьезных проблем в отношениях. Не потому, что это элементарно невежливо по отношению к окружающим и, пожалуй, подло по отношению к партнеру. Это признак проблемы, потому что публичные ссоры означают, что кто-то из партнеров (или оба) нуждается в молчаливой поддержке окружающих. Пусть даже молчаливой. «Вы только посмотрите на него, люди добрые, что он несет!» И тот факт, что люди добрые — виртуальные, ничего не меняет.
И в любви тоже не признаются
Тот же самый эффект: расхожая фраза «счастье любит тишину» часто трактуется как: «Не надо хвастаться счастьем, а то позавидуют и всего лишишься». На самом деле, ничего подобного, конечно. Просто если есть необходимость постоянно кричать на всех углах «Мы — счастливы!», значит, есть необходимость доказывать это самим себе.
Не жалуются друг на друга
Не потому, что это стыдно. И даже не потому, что это нечестно по отношению к партнеру и унижает его: да, это так, и любящим людям делать этого не хочется. Но это не первостепенная причина. Первостепенная — в том, что в счастливых отношениях люди могут решить проблему, не привлекая к ней товарищеский суд. Потому что любят друг друга и, что в данном случае важнее, уважают.
Не прячут друг от друга посты
В счастливых отношениях у каждого есть свое личное пространство, свои интересы и даже свои секреты. Но о таких секретах обычно вообще не пишут в соцсетях, разве что в личные сообщения близким другу или подруге. Что же касается открытых постов или открытых только для друзей, то счастливым людям нет нужды прятать их от партнера. Потому что даже если партнер не согласен по сути и взгляды расходятся, уважение все равно никуда не исчезает.
Не зовут друг друга на помощь в холиварах
«Ой, @Вася, ты только посмотри на эту дуру, что она несет?!» Правда же я у тебя не такая правда, правда?
Не ставят десятки хэштегов
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Вам что, в детстве запрещали на асфальте писать «Маша+Ваня = любовь»?!