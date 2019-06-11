Десять вещей, которые счастливые пары не делают в соцсетях

Не ставят на юзерпики совместное фото

Тут соцсети ничем не отличаются от обычной жизни. Когда отношения только начинаются, со стороны это выглядит так, будто влюбленные хотят стать единым организмом: все время держатся за руки, целуются везде, часами переписываются и разговаривают, причем чаще всего на одну и ту же тему — о том, как они друг друга любят и друг без друга не могут. Это абсолютно нормальный этап отношений, и совместное фото на юзерпике тоже нормально. Но этот период заканчивается, и «половинки» снова становятся отдельными людьми. Это не значит, что они друг друга разлюбили. Это значит, что в отношениях каждый остается личностью, и это — здоровые отношения. И, скорее всего, счастливые. Отношения, в которых нет «я», а есть только «мы» — это зависимые отношения.

Не следят за бывшими

Потому что прошлое — прошло. Счастливые пары не нуждаются в подтверждении своего счастья. А слежка за бывшими, будем честными, только для этого и нужна: убедиться, что у тебя все прекрасно, а «тот козел» растолстел, заплешивел, и жена у него глупая, страшная и в стразиках.

Но и не блокируют их страницы

При этом делать вид, что бывших не существует, счастливым парам не нужно. И они не блокируют аккаунты бывших в соцсетях по двум причинам: во‑первых, нет необходимости доказывать партнеру, что прошлое прошло, потому что партнер не устраивает сцен ревности по такому глупому поводу, как: «А почему ты бывшего не забанила — чего-то ждешь? Хочешь вернуться?!» А во-вторых, людям в счастливых отношениях нет нужды доказывать друг другу, что эти отношения — именно то, чего им всегда хотелось. Это и так ясно. И стирать свое прошлое для этого совершенно необязательно.

Не тэгают друг друга постоянно

Написать «Мы с @Котиком летим отдыхать» — нормально. Но тэгать партнера по любому поводу, включая посты про уборку в квартире и просмотр фильма, по меньшей мере странно. Будто ставится метка: мой, моя. Все поняли, что он/она мой/моя? В реальной жизни такое поведение — признак желания обрести над партнером тотальный контроль и подчинить себе. Соцсети — это, собственно, просто отражение реальной жизни, так что тут есть над чем подумать.

Не выясняют отношения в комментариях