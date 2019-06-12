Диетолог назвала продукты, которые полезны и опасны для кожи в связи с загаром

Существует ряд продуктов, которые влияют на чувствительность кожи к ультрафиолету и, соответственно, на качество загара, а также на защищенность от агрессивного солнца, пишет Medikforum.
Врач-диетолог, старший научный сотрудник клиники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Юлия Чехонина выступила в прессе с пояснением о том, что пища влияет на реакции кожи на воздействие солнечного ультрафиолета. По словам специалиста, в первую очередь летом необходимо думать о защите кожи от прямых лучей солнца, а «не о том, что съесть, чтобы получше загореть». Избыточный ультрафиолет способен повреждать клетки кожи, способствуя ее быстрому старению, а также повышая риск возникновения меланомы.
Врач-диетолог констатировала, что защитить кожу от ультрафиолета действенно помогают продукты, богатые различными жирными кислотами омега-3 и омега-6, - это такие продукты, как жирная рыба, семечки и орехи, растительные масла. В то же время Юлия Чехонина отметила, что данные продукты хотя и помогают «усилить защитные свойства кожи, но их нужно употреблять в разумных количествах».
Что касается продуктов, которые могут сделать загар более интенсивным, то специалист сообщила: действительно, существует ряд продуктов, обладающих фотосенсибилизирующим свойством, иными словами, повышающими восприимчивость кожи к действию ультрафиолетового излучения.
«В первую очередь к ним относятся инжир, а также цитрусовые, морковь и яблоки», - указала врач на продукты, употребление которых делает загар более выраженным.
Но также врач предупредила, что состояние фотосенсибилизации может представлять собой угрозу для кожи, делая ее более подверженной вредному влиянию солнечного ультрафиолета. К таким продуктам загорающим нужно относиться с осторожностью, считает диетолог.