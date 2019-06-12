Диетолог назвала продукты, которые полезны и опасны для кожи в связи с загаром

Врач-диетолог, старший научный сотрудник клиники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Юлия Чехонина выступила в прессе с пояснением о том, что пища влияет на реакции кожи на воздействие солнечного ультрафиолета. По словам специалиста, в первую очередь летом необходимо думать о защите кожи от прямых лучей солнца, а «не о том, что съесть, чтобы получше загореть». Избыточный ультрафиолет способен повреждать клетки кожи, способствуя ее быстрому старению, а также повышая риск возникновения меланомы.

Врач-диетолог констатировала, что защитить кожу от ультрафиолета действенно помогают продукты, богатые различными жирными кислотами омега-3 и омега-6, - это такие продукты, как жирная рыба, семечки и орехи, растительные масла. В то же время Юлия Чехонина отметила, что данные продукты хотя и помогают «усилить защитные свойства кожи, но их нужно употреблять в разумных количествах».

Что касается продуктов, которые могут сделать загар более интенсивным, то специалист сообщила: действительно, существует ряд продуктов, обладающих фотосенсибилизирующим свойством, иными словами, повышающими восприимчивость кожи к действию ультрафиолетового излучения.

«В первую очередь к ним относятся инжир, а также цитрусовые, морковь и яблоки», - указала врач на продукты, употребление которых делает загар более выраженным.