Исследование: беременность похожа на постоянный марафонский бег

Новое исследование пределов человеческой выносливости, проведенное Университетом Дьюка, показало, что одним из самых экстремальных переживаний, которые может выдержать человек, является не триатлон Ironman, и не ультрамарафон. Это всего лишь беременность.

Исследование, которое было опубликовано в журнале Science Advances в этом месяце, подробно рассмотрело, что происходит с телами элитных спортсменов, участвующих в самых сложных гонках в мире, включая Ironman, Tour de France и 5000-километровую гонку в США, в которой конкуренты бегали шесть марафонов в неделю в течение 120 дней. Они обнаружили, что одна из самых трудных вещей, которые вы можете совершить, это носить ребенка девять месяцев.

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Исследование было сосредоточено на скорости метаболизма в состоянии покоя (также известной как базовая скорость метаболизма) определенных видов деятельности и обнаружило, что человеческий организм не может выдержать увеличения этой скорости более чем в 2,5 раза без постепенного разрушения и смерти. В этот момент ткани и мышцы начинают разрушаться, и пищеварительная система оказывается под угрозой.

«Каждая мать, пережившая беременность, испытала это», - сказал соавтор исследования и профессор эволюционной антропологии Герман Понтцер. «Беременность - это самое продолжительная нагрузка, которую выносят женщины».

Исследователи считают, что из-за характера беременности мамы доведены до предела, и через девять месяцев организм истощен из-за нагрузки, которую она оказывает на наши физические тела. Фактически, это, вероятно, является причиной того, что женщины вынашивают детей только в течение определенного периода времени и до определенного размера.

ФОТО: SCANPIX

В то время как такие события, как марафоны, могут поднять базовый уровень метаболизма намного выше, чем в 2,5 раза, они не могут длиться долго, не вызывая проблем со здоровьем. Удивительная особенность беременности заключается в том, что матери никогда не отдыхают - они держатся на повышенном уровне 24 часа в сутки, семь дней в неделю, до рождения ребенка.

«Все пределы нашей выносливости, говорим ли мы о езде на велосипеде, беге или треккинге к Южному полюсу или вынашивании ребенка, - все эти действительно крупные усилия регулируются и ограничены одним и тем же механизмом», - сказал Понтцер.

ФОТО: Panther Media/Scanpix