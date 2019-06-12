Знаки Зодиака, которые созданы друг для друга

Всего астрологи выделяют шесть пар, у которых идеальная совместимость.

Лев и Дева

Огненная и Земная стихии сочетаются плохо, но не в этом случае. Как и из любых других правил, из этого тоже есть исключение. «Огненный» нрав Льва добавляет таким отношениям остроты и пикантности, а холодная расчетливость и спокойствие Девы наделяют такой союз стабильностью.

Чтобы все сложилось успешно, они должны доверять друг другу, причем с первых минут знакомства. Эти знаки ценят в людях надежность.

Это идеальная пара с любой точки зрения. Лев и Дева дополняют друг друга и восхищаются сильными сторонами своей второй половинки.

Овен и Водолей

Овны - типичные представители стихии Огня. Этим людям нравится вкладываться в жизнь других людей, делать ее ярче, веселее и лучше во всех смыслах. При этом Овны максимально ненавязчивы, так что такой союз будет весьма продуктивным.

Водолеи являются сильнейшими лидерами, которым требуется эмоциональная подпитка. Овны могут ее им подарить.

Это значит, что не только в любви, но и в деловых отношениях или в дружбе между ними будет отличная совместимость. Овен и Водолей хорошо сочетаются еще и потому, что отлично понимают друг друга - буквально с полуслова. Они в целом одинаково смотрят на мир, не обижаются на мелочи и легко прощают.

Из них складывается дружная семья или получаются лучшие друзья.

Весы и Стрелец

Еще один союз Воздуха и Огня. Весы и Стрельцы - это люди, которые больше всего в мире ценят свободу. Они способны понять друг друга так, как никто другой. Весы хорошо сочетаются со многими знаками, но только Стрельцы делают их по-настоящему счастливыми чаще всего. С другой стороны,

только Весы могут понять Стрельцов, которые постоянно находятся в поисках чего-то нового. Этим людям никогда не будет скучно друг с другом.

Дополнительный плюс, если их работа или увлечения пересекаются. Чем больше общего между Весами и Стрельцами, тем крепче их любовь. С самого начала им кажется, что они созданы друг для друга, что является чистой правдой.

Козерог и Рак

И Козерог, и Рак хотят знать свою вторую половинку «от» и «до». Этим они очень похожи, и именно поэтому между ними не разгорается сильного огня сразу: они медленно открывают свою душу тем, кто им нравится, показывая себя с различных сторон и раскрывая свои секреты.

Оба этих знака никогда не торопятся, особенно если дело касается любви. Они совместимы почти по всем параметрам.

Они не любят динамику и стремятся к жизни в спокойном темпе, требуя от второй половинки лишь честности и преданности.

Разлучить этих людей почти невозможно.

Телец и Рыбы

Телец - знак Земли, но эти люди обладают очень непростым и непокорным характером, не свойственным их стихии. Рыбы способны понять их, а Тельцы могут исправиться ради добродушных и ярких людей, коими Рыбы и являются.

Среди самых существенных плюсов такого союза можно выделить огромный творческий потенциал. Представители обоих знаков Зодиака очень развиты интеллектуально.

Эксперты dailyhoro.ru отмечают, что это помогает им быстро находить решения самых трудных и неприятных проблем.

Из Тельцов и Рыб получается прекрасный тандем, поэтому им можно заниматься общим делом, совместным бизнесом, но придется смириться с тем, что Телец в этом случае должен стать неоспоримым лидером, так как его характер более устойчив к проблемам.

Скорпион и Близнецы

Скорпионы отличаются горячим нравом. В этом они очень похожи на представителей стихии Огня. Вместе с тем они довольно ранимы и очень сильно привязываются к любимому человеку. Они отдают себя отношениям без остатка, что Близнецы непременно оценят.

Со Скорпионами Близнецы чувствуют себя нужными, поэтому не обманывают и не изменяют. Эти люди обожают друг друга. Небольшие проблемы могут быть только в самом начале отношений, в конфетно-букетный период.