Как приготовить домашний лимонад: ТОП-3 рецепта

Приготовление домашнего лимонада не займет много времени, зато в результате получится отличный натуральный напиток, который можно давать даже детям, пишет Сегодня.
Для придания дополнительного аромата и вкуса в лимонад традиционно добавляют специи, пряные травы, фрукты и ягоды.
Классический лимонад
Ингредиенты:
- 3 лимона
- 100-150 г сахара
- 1.5 л слабогазированной воды
- чистая вода
- 2-3 веточки мяты
Рецепт приготовления:
В сотейник налить 250-300 мл воды, добавить сахар и порезанную дольками половину лимона. Довести до кипения и варить на маленьком огне 5 минут. Оставить остывать.
В трехлитровую банку процедить лимонный сироп, добавить сок двух лимонов, слабогазированную воду, порезанную дольками половину лимона и листики мяты.
Добавить простую очищенную воду до полного объема банки и поставить лимонад в холодильник минимум на полчаса.
Клубничный лимонад с мятой
Ингредиенты:
- 350 г клубники
- 1 лимон или лайм
- небольшой пучок мяты
- 5 ст.л. сахара
- щепотка ванилина
- 1.5 л воды
Рецепт приготовления:
Половину ягод измельчить в блендере, а оставшиеся – разрезать пополам.
Лимон нарезать кружочками толщиной 0,5 см.
Сложить в кастрюлю клубничное пюре, половинки ягод, нарезанный лайм, ванилин и листики мяты.
Залить сахар 200 мл воды и, помешивая, довести до кипения, чтобы он полностью растворился. Закипевший сироп снять с огня и влить к подготовленным ягодам с лимоном.
Накрыть крышкой и оставить настаиваться 20 минут. Настоявшиеся ягоды с сиропом залить оставшейся холодной водой и убрать в холодильник на 2-3 часа.
Подавать лимонад со льдом, украсив листиками мяты и ломтиками лимона.
Имбирный лимонад
Ингредиенты:
- 5 см корня имбиря
- 2 лимона
- половина лайма
- 100-150 г сахара или по вкусу
- 250 мл воды
- 2 л газированной воды
- 1 веточка мяты
Рецепт приготовления:
Имбирь почистить, порезать небольшими ломтиками, переложить в небольшую кастрюлю, добавить воду и сахар. Довести до кипения и проварить 5 минут. Дать остыть.
В кувшин через маленькое сито процедить имбирный сироп, добавить сок двух лимонов и залить минеральной водой. Добавить листики мяты и при необходимости – сахар.
Для декора добавить ломтики свежего имбиря и лайма, после чего поставить охлаждаться в холодильник минимум на час.