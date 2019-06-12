Ср, 12.06.2019
  • Krasotka
  • К столу
  • Как приготовить домашний лимонад: ТОП-3 рецепта

Как приготовить домашний лимонад: ТОП-3 рецепта

two glasses of iced lemonade

ФОТО: Boris Zerwann / PantherMedia / Boris Zerwann

Приготовление домашнего лимонада не займет много времени, зато в результате получится отличный натуральный напиток, который можно давать даже детям, пишет Сегодня.

Для придания дополнительного аромата и вкуса в лимонад традиционно добавляют специи, пряные травы, фрукты и ягоды.

Классический лимонад

Ингредиенты:

  • 3 лимона
  • 100-150 г сахара
  • 1.5 л слабогазированной воды
  • чистая вода
  • 2-3 веточки мяты

Рецепт приготовления:

В сотейник налить 250-300 мл воды, добавить сахар и порезанную дольками половину лимона. Довести до кипения и варить на маленьком огне 5 минут. Оставить остывать. 

В трехлитровую банку процедить лимонный сироп, добавить сок двух лимонов, слабогазированную воду, порезанную дольками половину лимона и листики мяты.

Добавить простую очищенную воду до полного объема банки и поставить лимонад в холодильник минимум на полчаса.

Клубничный лимонад с мятой

Ингредиенты:

  • 350 г клубники
  • 1 лимон или лайм
  • небольшой пучок мяты
  • 5 ст.л. сахара
  • щепотка ванилина
  • 1.5 л воды

Рецепт приготовления:

Половину ягод измельчить в блендере, а оставшиеся – разрезать пополам.

Лимон нарезать кружочками толщиной 0,5 см.

Сложить в кастрюлю клубничное пюре, половинки ягод, нарезанный лайм, ванилин и листики мяты.

Залить сахар 200 мл воды и, помешивая, довести до кипения, чтобы он полностью растворился. Закипевший сироп снять с огня и влить к подготовленным ягодам с лимоном.

Накрыть крышкой и оставить настаиваться 20 минут. Настоявшиеся ягоды с сиропом залить оставшейся холодной водой и убрать в холодильник на 2-3 часа.

Подавать лимонад со льдом, украсив листиками мяты и ломтиками лимона.

Имбирный лимонад

Ингредиенты:

  • 5 см корня имбиря
  • 2 лимона
  • половина лайма
  • 100-150 г сахара или по вкусу
  • 250 мл воды
  • 2 л газированной воды
  • 1 веточка мяты

Рецепт приготовления:

Имбирь почистить, порезать небольшими ломтиками, переложить в небольшую кастрюлю, добавить воду и сахар. Довести до кипения и проварить 5 минут. Дать остыть.

В кувшин через маленькое сито процедить имбирный сироп, добавить сок двух лимонов и залить минеральной водой. Добавить листики мяты и при необходимости – сахар.

Для декора добавить ломтики свежего имбиря и лайма, после чего поставить охлаждаться в холодильник минимум на час.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ