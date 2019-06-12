Яркая галерея: смотрите, какой девичник устроили жительницам Таллинна

В первую пятницу лета Womens Club встретил старых и новых друзей на очередной гламурной и неповторимой женской вечеринке. Летний праздник был таким же красочным и непредсказуемым, как эстонское лето. Солнце и дождь сменяли друг друга.

По словам одного из организаторов Womens Club Людмилы Карпиковой неповторимый и любимый многими Ханнес Вырно очаровал всех своими шутками, новая коллекция нарядов от Dixie под уходящий летний дождь напоминала своими красками радугу. “В перерывах женщины наслаждались пузырьками приветственного напитка, наслаждались лёгкими летними салатами от Mamma, наивкуснейшими пирогами от Nikolay bar bufee. Подарки были просто великолепными, браслетики от Glanzglamuur украсили запястья каждой гостьи, ароматы Flor de Mario разнеслись по всему кафе, а лёгкий и низкокалорийный Red Chocolate позволили откусить от плитки кусочек даже тем, кто считает каждую калорию. Вишенкой на торте стали розыгрыши от партнеров мероприятия ROYAL Effem Beauty CLUB и Vaubox.ee”, - поделилась Людмила.

Кятлин Рохилайд Альясте, ещё один организатор серии вечеринок, добавила что первый летний праздник удался. “Хиты в великолепном исполнении Вадима Викса, шампанское, мода, подарки, терраса Varblane, украшенная шарами от Vaubox.ee, тёплый летний вечер, чего ещё надо женщине. Вечеринка проходила на террасе кафе Varblane и мужчины, заглядывая к нам, смогли сами убедиться, что в зале только девушки. До встречи на следующем Womens Club”, - добавила она