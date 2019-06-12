Короны ждут своих королев: примите участие в конкурсе красоты

В июле в клубе Privé пройдёт конкурс Young Lady&Lady of Estonia 2019. Конкурс уникален тем, что это микс двух категорий - мисс и миссис. Агентство Angel Models объявляет кастинг на конкурс красоты и таланта Young Lady&Lady of Estonia 2019. На кастинг приглашаются участницы от 18 до 45 лет.
Финал конкурса красоты Young Lady&Lady of Estonia 2019 состоится 5 июля в таллиннском клубе Privé. Кастинг продлится до 20 июня. Для участия в кастинге нужно прислать краткое резюме и 3 фотографии: портрет, в полный рост и в купальнике (можно любительские) на электронную почту angelmodelseu@gmail.com с темой «Кастинг на конкурс Young Lady&Lady of Estonia 2019».
Подходящие кандидаты будут приглашены на живой кастинг, который пройдёт 20 июня в кафе Varblane.
По словам организатора конкурса Анны Микконен победительницы регионального конкурса получат уникальную возможность представить Эстонию на престижных международных конкурсах красоты и таланта, таких как:
- Miss Tourism Worldwide 2019, пройдёт в августе в Сингапуре
- Miss Asia Global 2019, пройдёт в конце октября в Индии
- Mrs.Planet 2019, пройдёт в начале ноября в Болгарии
«Лето только началось. Прибалтийское солнце уже успело оставить лёгкий загар. Большинство женщин и девушек в своей идеальной форме. Так почему бы не показать себя более широкой публике, чем паре зевак на пляже. На конкурсе будет две категории - мисс и миссис. Поэтому будет и две победительницы. Это уникальная возможность выступить на одной сцене с более молодыми и наоборот, с более опытными участниками. Первые заявки на кастинг уже поступили. Также просим обратить внимание, что на этот раз в финале конкурса пройдёт тур в купальниках», — отметила Анна.
«Просим всех желающих сразу оценить свои возможности. Очень надеемся, что все красивые и смелые представительницы прекрасного пола нашей страны подадут заявку на участие в конкурсе. Перед конкурсом участниц ждёт незабываемая летняя фотосессия, репетиции и примерки. Мы готовим участниц к конкурсу от и до, не нужно беспокоиться о нарядах, макияже и причёске, это берём на себя. От участниц требуется желание показать себя нашей стране. Присылайте заявки и мы подарим вам уникальный опыт и незабываемые эмоции. Финал конкурса пройдёт 5 июля в одном из самых модных таллиннских ночных клубов Privé. После финала всех желающих ждёт горячее афтепати!», — добавила она.
Не упустите свой шанс! Может именно вы будете блистать на мировых конкурсах красоты! Присылайте заявки на кастинг конкурса Young Lady&Lady of Estonia 2019.
Участие в конкурсе платное.
Дополнительная информация:
olga@angelmodels.eu
53023280