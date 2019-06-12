Короны ждут своих королев: примите участие в конкурсе красоты

Финал конкурса красоты Young Lady&Lady of Estonia 2019 состоится 5 июля в таллиннском клубе Privé. Кастинг продлится до 20 июня. Для участия в кастинге нужно прислать краткое резюме и 3 фотографии: портрет, в полный рост и в купальнике (можно любительские) на электронную почту angelmodelseu@gmail.com с темой «Кастинг на конкурс Young Lady&Lady of Estonia 2019».

Подходящие кандидаты будут приглашены на живой кастинг, который пройдёт 20 июня в кафе Varblane.

По словам организатора конкурса Анны Микконен победительницы регионального конкурса получат уникальную возможность представить Эстонию на престижных международных конкурсах красоты и таланта, таких как:

Miss Tourism Worldwide 2019, пройдёт в августе в Сингапуре

Miss Asia Global 2019, пройдёт в конце октября в Индии

Mrs.Planet 2019, пройдёт в начале ноября в Болгарии

«Лето только началось. Прибалтийское солнце уже успело оставить лёгкий загар. Большинство женщин и девушек в своей идеальной форме. Так почему бы не показать себя более широкой публике, чем паре зевак на пляже. На конкурсе будет две категории - мисс и миссис. Поэтому будет и две победительницы. Это уникальная возможность выступить на одной сцене с более молодыми и наоборот, с более опытными участниками. Первые заявки на кастинг уже поступили. Также просим обратить внимание, что на этот раз в финале конкурса пройдёт тур в купальниках», — отметила Анна.

«Просим всех желающих сразу оценить свои возможности. Очень надеемся, что все красивые и смелые представительницы прекрасного пола нашей страны подадут заявку на участие в конкурсе. Перед конкурсом участниц ждёт незабываемая летняя фотосессия, репетиции и примерки. Мы готовим участниц к конкурсу от и до, не нужно беспокоиться о нарядах, макияже и причёске, это берём на себя. От участниц требуется желание показать себя нашей стране. Присылайте заявки и мы подарим вам уникальный опыт и незабываемые эмоции. Финал конкурса пройдёт 5 июля в одном из самых модных таллиннских ночных клубов Privé. После финала всех желающих ждёт горячее афтепати!», — добавила она.

Не упустите свой шанс! Может именно вы будете блистать на мировых конкурсах красоты! Присылайте заявки на кастинг конкурса Young Lady&Lady of Estonia 2019.

Участие в конкурсе платное.

Дополнительная информация:

olga@angelmodels.eu