Семь явных признаков того, что вашему организму очень не хватает витаминов

Стрессы, изменение времени года, диеты и многие другие факторы влияют на наш организм.
Вот семь явных признаков, которые прямо свидетельствуют о недостатке витаминов.
1. Ломкие волосы и ногти
Это происходит из-за нехватки витамина В7. Добавьте в свой рацион больше молочных продуктов, цветной капусты, шпината, брокколи, хлопьев и бананов.
2. Раны во рту
Тело сигнализирует о том, что ему не хватает железа и витамина В, которые есть в бобовых и крахмалистых овощах.
3. Слабость зрения
Продукты, богатые витамином А, помогут избавиться от этой проблемы. Достаточно употреблять молочные продукты, зеленые, желтые и оранжевые овощи, чтобы избежать более серьезных последствий.
4. Звездочки на ногах
Витамин А способствует образованию коллагена, который укрепляет кровеносные сосуды. Добавьте в свой рацион больше брокколи, клубники, манго и апельсинов.
5. Гусиная кожа на локтях
Кератоз возникает, если в вашем рационе недостаточно цинка и витамина А. Эти витамины вы получаете, употребляя птицу, тыкву, сладкий картофель и дыни.
6. Неровные ногти
Такие ногти указывают на недостаток витаминов в желудочном соке, поэтому здесь мы советуем вам сначала проконсультироваться с врачом.
7. Синдром беспокойных ног
Если у вас есть постоянная потребность двигать ногами в расслабленном состоянии - вам не хватает магния.
Но помните, перед употреблением любых витаминов сначала обязательно обратитесь к врачу.