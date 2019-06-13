Какие летние вещи необходимо отдать бездомным

Казалось, что эти универсальные очки никогда не выйдут из моды, но этим летом они теряют свою популярность. Их стало слишком много, пришло время что-то менять. Сейчас стилисты рекомендуют выбрать спортивные или ретро-модели. Однако, если очки подходят под твой тип лица, оставляй без зазрения совести.

Босоножки с шипами

Шипы в моде уже давно, хоть и с переменным успехом. Обувь с шипами выглядит уместно лишь в соответствующем образе в определенной стиле. В иных случаях лучше выбрать что-то более сдержанное. Минимализм и простота — главные тренды летнего сезона 2019 года. С лакированными лодочками с шипами можно смело прощаться.

Обувь с помпонами

Еще пару сезонов назад такая обувь была на пике популярности, но не сегодня. Босоножки с помпонами потеряли свою актуальность. В этом сезоне стилисты рекомендуют носить неброскую, едва заметную на ноге обувь. Важно, чтобы босоножки не отвлекали внимание от одежды.

Пальмовый принт

За этот антитренд особенно обидно, ведь наверняка у каждой в гардеробе найдутся вещи с популярным принтом прошлого лета. Однако стилисты говорят, что пора идти дальше и пробовать что-то новое. В этом сезоне есть из чего выбрать: от анималистичных принтов до актуального Tie Dye. Однако пальмовый принт стоит отложить.

Массивные логотипы на футболках

Вспомни прошлое лето: буквально все носили футболки с огромными логотипами известных брендов на футболках. В этом году этот тренд не сдает позиции, но предлагает более деликатный подход. Если очень уж хочется заявить о бренде, лучше сделать это с помощью сумки или обуви.

Огромные брелоки

Этот странный тренд ворвался в моду внезапно и стремительно захватил всех модниц. Массивные брелоки украшали сумки многих модниц. Однако они уже изрядно намозолили глаза, а потому лучше о них забыть. Если и хочешь украсить сумку, выбирай что-то более сдержанное.

Маленькие поясные сумки

Прошлым летом стилисты и модницы с ума сходили по этим сумкам. Но все эти мини-рюкзаки и круглые поясные сумки стремительно утратили свои позиции. Но это не значит, что стоит о них забыть. Это удобнейшая вещь, особенно в дороге. Так что не спеши с ней расставаться, просто прибереги для подходящего случая.

Шляпы с узкими полями

Шляпы с узкими полями остались в прошлом. Сейчас все восторгаются широкополыми шляпами. Особенно стилисты советуют присмотреться к соломенным моделям, это несомненный тренд сезона.

Надписи на купальниках

Еще один странный тренд, который почему-то стал популярным. Однако сейчас все эти броские купальники с огромными надписями совсем не в моде. В этом сезоне стилисты предлагают минимализм или ретро.

Платье с воланами длины мини

Не стоит паниковать: воланы, оборки, рюши и открытые плечи всё еще актуальны. Кажется, они будут актуальны всегда. Нужно лишь изменить длину. Платья, больше напоминающие топы, уже не актуальны. А вот длина миди — прямое попадание в цель.

Стилисты рекомендуют спрятать эти вещи подальше в шкаф. Конечно же, если тебе нравится твой сарафан с воланами, то можно и не слушать их советов. В конечном итоге только ты решаешь, что тебе носить и в чем блистать этим летом!