Женские имена, приносящие большое счастье и сказочную удачу

С давних времен этим именам придавали особое значение, считалось, что они приносят своим владелицам удачу и счастье, а также могут влиять на судьбу.
Существуют женские имена, которые всю жизнь положительно влияют на девочку с самого рождения, приносит удачу и финансовое благополучие, пишет rsute.ru.
Софья
Данное имя с древнегреческого переводится как мудрость. Девочки с данным именем вырастают отзывчивыми, интересными, разносторонними личностями. Они очень открытые, их душа очень честная и чистая. Судьба их награждает большой удачей во всех делах. Если даже что-то произошло не так, то спустя некоторое время у них в жизни всё налаживается.
Мария
В переводе – госпожа. Девочки с данным именем с самого рождения имеют счастливую судьбу. Вырастают красивыми, интересными личностями. Им Вселенная постоянно помогает в жизни, подсказывает, как стоит правильно сделать в той или иной ситуации.
Анастасия
Девочки с данным именем растут спокойными, уравновешенными, обаятельными. Их жизнь наделила умом, хитростью, они в любой ситуации смогут преподнести себя с лучшей стороны и выпутаться из неприятностей.
Дарья
Эти девочки растут интересными и любознательными личностями. В переводе им означает победительницу. Даши всегда готовы идти на разные подвиги, добиваются больших высот в жизни. Их счастье зависит только от них самих.
Анна
Девушки с данным именем трудолюбивые, интересные, они всегда хотят быть в центре внимания. Их жизнь полна неожиданностей, они знают, как добиться больших высот. Анны — хитрые, интересные личности, начитанные. Ценят жизнь.
Елизавета
Девушки с данным именем считают себя настоящими царицами, они порой бывают взбалмошными, умеют привлечь внимание людей, удача всегда ходит за ними следом.
Виктория
Они всегда выходят победительницами из любой ситуации. Могут быть ранимыми, а могут покорить душу и сердце, чтобы потом разбить.