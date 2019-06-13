Женские имена, приносящие большое счастье и сказочную удачу

Существуют женские имена, которые всю жизнь положительно влияют на девочку с самого рождения, приносит удачу и финансовое благополучие, пишет rsute.ru.

Софья

Данное имя с древнегреческого переводится как мудрость. Девочки с данным именем вырастают отзывчивыми, интересными, разносторонними личностями. Они очень открытые, их душа очень честная и чистая. Судьба их награждает большой удачей во всех делах. Если даже что-то произошло не так, то спустя некоторое время у них в жизни всё налаживается.

Мария

В переводе – госпожа. Девочки с данным именем с самого рождения имеют счастливую судьбу. Вырастают красивыми, интересными личностями. Им Вселенная постоянно помогает в жизни, подсказывает, как стоит правильно сделать в той или иной ситуации.

Анастасия

Девочки с данным именем растут спокойными, уравновешенными, обаятельными. Их жизнь наделила умом, хитростью, они в любой ситуации смогут преподнести себя с лучшей стороны и выпутаться из неприятностей.

Дарья

Эти девочки растут интересными и любознательными личностями. В переводе им означает победительницу. Даши всегда готовы идти на разные подвиги, добиваются больших высот в жизни. Их счастье зависит только от них самих.

Анна

Девушки с данным именем трудолюбивые, интересные, они всегда хотят быть в центре внимания. Их жизнь полна неожиданностей, они знают, как добиться больших высот. Анны — хитрые, интересные личности, начитанные. Ценят жизнь.

Елизавета

Девушки с данным именем считают себя настоящими царицами, они порой бывают взбалмошными, умеют привлечь внимание людей, удача всегда ходит за ними следом.

Виктория