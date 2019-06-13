30 магических способностей, которые есть только у мужчин

1. Магическое зрение

Из поля этого самого зрения всегда исчезает последний видимый предмет, например, последний пельмень на тарелке в холодильнике.

2. Встроенная иерихонская труба

«Что ты орешь, как потерпевшая, я же просто чихнул!»

3. Зеркальная магия

На самом деле в зеркале отражается кто-то пузатый, но мужчина видит там Аполлона.

4. Телекинез

В идеально убранную тобой комнату всякий раз откуда-то вползают его носки, чтобы опять навеки поселиться.

5. Способность превращать воду в вино

Только что же трезвый был, зараза!

6. Умение отключать слух

Именно отключать слух, а не затыкать уши пальцами, берушами или иными подручными предметами. Ничем иным нельзя объяснить его способность слушать собственное исполнение бессмертного хита «Я свободен!» и не впадать в кататонию от этого воя мимо всех нот.

7. Некромантия

Постпохмельная. Не знаем, как насчет подъема мертвецов из могил, но себя с дивана как-то же он поднимает после вчерашнего.

8. Выход в астрал

То есть в Battlefield 3, в Dota 2 или в любую другую игру.

9. Ясновидение

Мужчина всегда знает, где его лучший друг и по совместительству твой муж Димон. Точно-точно знает, не волнуйся, он пробил колесо на трассе и наверняка посадил телефон, а не то, что ты подумала!

10. Телепортация

А через пять минут Димон звонит тебе и говорит, что не брал трубку, потому что выходил в туалет, а вообще он у Сереги, скоро будет.

11. Гидрокинез

Способность управлять водой на расстоянии. Вода испытывает к нему нежные чувства и пытается ползти следом, когда он выходит из душа.

12. Пирокинез

Способен сжигать пельмени на расстоянии. Как правило, сидя на расстоянии пары метров.

13. Наведение иллюзий

«Конечно, мы поженимся! Но попозже».

14. Рентгеновский взгляд

Тайная суперспособность, но мы все равно догадались о ней, потому что нет никаких иных причин для того, чтобы ТАК люто рассматривать одетых женщин.

15. Создание големов

Голем — это глиняный великан, которого маги создают для того, чтобы самим не делать черную работу. Големы сильные, но не очень умные, и способны, как правило, только на одно простое действие, после выполнения которого превращаются в прах. Например, голем способен помыть плиту. Это значит только плиту и ничего больше.

16. Исчезновение

Суперспособность активизируется при помощи заклинания «Дорогой, нам надо серьезно поговорить».

17. Самовозгорание

Без помощи источников тепла и электрического тока. На ровном месте, короче.

18. Путешествия во времени

Уверяет, что пил с самим Цоем, хотя родился в 1989 году.

19. Медиумизм

С Папой Римским тоже пил вот буквально вчера!

20. Оборотничество

С легкостью превращается в любое существующее животное, но обычно выбирает превращение в тюленя, макаку или бобра.

21. Управление полтергейстом