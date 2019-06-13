Не только сахар: еще девять продуктов, вызывающих зависимость

– Действительно, существует такое понятие, как пищевая зависимость. Чаще всего в список любимых блюд попадают высококалорийные продукты с большим содержанием жиров, сахара, имеющие яркий запоминающийся вкус, например, колбаса, чипсы, майонез, сладкие газированные напитки. Тяга к вкусной еде носит сугубо психологический характер. И эту зависимость легко преодолеть, но человек должен для себя определить приоритет — здоровье и долгие годы жизни или гастрономические удовольствия без ограничений.

Новые вкусовые предпочтения закрепляются через 14 дней, то есть если изменить привычное питание и придерживаться его недели две, то организм привыкнет и будет получать удовольствие от других продуктов.

Что касается привязанности к кофе, это тоже привычка и ничего более. В последнее время издается много публикаций о том, что кофе способствует профилактике таких болезней, как Альцгеймера или атеросклероза. Конечно, злоупотреблять напитком нельзя, как и любой другой едой. Но если заметили, что после чашки крепкого кофе самочувствие ухудшается, замените его на напиток без кофеина или цикориевый,