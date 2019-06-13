Что могут рассказать о вас старые вещи

Посмотри, какие вещи пылятся на твоих антресолях, и узнай, как они характеризуют тебя.

Переполненная память телефона, компьютера

Ты все еще хранишь все серии «Друзей» у себя на компьютере? Коллекционируешь мотивационные фразы, фильмы и романтичные песенки — на всякий случай, а вдруг пригодятся? Удали все это немедленно! Если ты не открывала файлы в течение года, значит, уже никогда не вспомнишь о них!

О чем это говорит?

Скорее всего, ты тешишь себя ложными надеждами, не умеешь планировать, испытываешь трудности с фокусировкой на одном деле, беспечно относишься к деньгам. Информационный мусор загрязняет пространство так же агрессивно, как мусор физический.

Вещи, которые напоминают о прошлом

Многие девушки любят хранить подарки бывших парней, нижнее белье, в котором потеряли девственность, свадебные платья или фигурку Эйфелевой башни, привезенную из Парижа, турецкие ракушки, песок в бутылке… Воспоминания о прошлом — это, конечно, прекрасно, но, может, лучше хранить их в фотографиях и собственной голове, чем на пыльных антресолях?

Если это не шарфик, связанный любимой бабушкой, и не милый плюшевый заяц, с которым ты провела все сознательное детство, нет смысла копить это добро.

О чем это говорит?

Ты боишься перемен, не хочешь ничего менять и часто жалуешься на несправедливость судьбы.

Старые вещи в доме, даже если ты давно забыла об их существовании, наполняют жизненное пространство «грязной» энергией, которая не позволяет появиться в твоем мире ничему новому, яркому, свежему.

Одежда, которая стала мала и устарела

Когда-то ты была королевой пляжа в этом купальнике размера ХS и носила дерзкую мини-юбку, но сегодня тебе за тридцать, а ты все еще не решаешься расстаться с памятью о счастливой молодости и с ужасом думаешь о старости. «Возможно, я еще похудею и снова почувствую себя молодой и сексуальной», — надеешься ты.

О чем это говорит?

Ты не принимаешь себя такой, как есть. Ведь молодость не длится вечно, а размер одежды меняется. И если ты и впрямь похудеешь, то без труда сможешь купить новые современные вещи. Жизнь нельзя повернуть вспять.

Старые газетные вырезки, плакаты, подшивки журналов

Можно было понять привычку наших мам собрать дома всю эту «полезную макулатуру», ведь в их времена интернета не было даже в проекте, Но тебе-то это зачем? Надеешься продать с аукциона через 50 лет? Или найти в «Крестьянке» от 1983 года рецепт вечной молодости? И вот эти школьные тетради по русскому языку, написанные от руки рецепты шарлотки — ты действительно думаешь, что будешь показывать их своим детям?

О чем это говорит?

Ты любишь читать и бережно относишься к печатному слову, но завалы старых бумаг создают в доме атмосферу бедности. Ни один богатый человек не будет хранить стопки пожелтевших бумаг дома.

К тому же не забывай, что старые газеты могут стать причиной аллергии, а также прекрасным жилищем для насекомых. Например, моли.

3 полезных совета любительницам накапливать хлам

1. Сделай своей привычкой никогда не покупать новых вещей до того, как не выбросишь старые. По крайней мере, так ты сможешь соблюдать разумный баланс нового и старого в квартире. Еще лучше, если ты будешь выбрасывать три вещи, а покупать одну.

2. Делай генеральную уборку каждую неделю. Выбрасывай как минимум 20 ненужных вещей за раз. Если тебе трудно решиться на это самой, пригласи подруг.