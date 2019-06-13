Дизайнер Анастасия Балак рассказала, какие купальники вы будете носить этим летом

Коллекции купальников этого лета выглядят ярко и разнообразно: в них есть и ахроматические (без различимого оттенка цвета) модели, и нежная пастель, и яркие цвета, и металлик.

Отличительными чертами этого сезона, как уверяет Анастасия, являются «всевозможные вырезы и разрезы, акцентирование талии поясом, завышение линии бедра, купальники-бандо (раздельные купальники, верхняя часть которых обхватывает грудь наподобие ленты), легкие платья и летние жакеты поверх купальника вместо вышедших из моды парео».

Ремень – самый популярный способ подчеркнуть талию. И, как оказалось, носить этот аксессуар можно не только с одеждой, но и с купальником.

В ТОП модных купальников вошел и купальник-бандо – любимая модель поклонниц ровного загара.

Еще один вечный тренд – асимметрия. «Если вы не знаете, какой купальник выбрать, покупайте раздельный или цельный купальник «на одно плечо» или с асимметричным лифом. Будете выглядеть модно», - советует Балак.

Не сдают своих позиций, считает дизайнер, купальники с различными принтами. Особенно популярны яркие узоры, графические, тропические и цветочные принты.

Вы бы надели на пляж такой купальник? Авторская работа Анастасии Балак. ФОТО: личный архив Анастасии Балак