Токсикоз, лишний вес, плохое самочувствие: невеста Тимати рассказала о беременности

И вот приходилось терпеть. Особенно сильно тошнило сразу после сна, неважно ночного или дневного. Поэтому я сразу старалась есть что-то углеводное. Спасала вода с лимоном и свежий воздух. Усугублялась ситуация от жирной пищи, от фастфуда, которыми я не брезговала в первом триместре. И только потом я нашла баланс и привыкла к своему состоянию со всеми его минусами. Токсикоз пошел на спад, аппетит усмирился и рацион стабилизировался. Но все это ничто в сравнении с этим ощущением когда ты теперь живешь с малышом внутри себя, особенно эти моменты когда мы слушаем инструментальную музыку перед сном или когда я ощущаю постоянные толчки особенно когда съем что-нибудь сладенькое. Я чувствую такую неимоверную связь с крохой, что даже не хочу представлять как в будущем нам иногда придется разлучаться Понимаете, да?