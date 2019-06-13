В Таллинне впервые пройдет кастинг конкурса «Мисс Офис»

4 августа в кафе Chapters Boutique Cafe впервые состоится открытый кастинг конкурса красоты «Мисс Офис», в котором могут принять участие офисные сотрудницы и бизнес-леди, а у победительницы появится шанс представить Эстонию в финале в Москве. Главный приз в 10-ом юбилейном сезоне конкурса – 30 000 евро.
Для участия в конкурсе претенденткам в возрасте от 20 до 35 лет необходимо заполнить анкету и приложить к ней две свои фотографии: портрет и в полный рост. Участие в кастинге бесплатное. Семейное положение и наличие детей не имеют значения.
Отбор победительницы проводится в три этапа:
1 – отборочный тур, во время которого претенденток оценивает жюри
2 – интернет-голосование на сайте www.missoffice.ru, в котором примут участие 100 отобранных в первом туре девушек
3 – финал конкурса
В качестве награды победительница получит денежный приз, роскошную не переходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании «Комус». Также ее ждут многочисленные интервью с топовыми СМИ, фотосессии и интересные мероприятия.
Международный конкурс красоты «Мисс Офис» - это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году. Основная цель конкурса – популяризация образа успешной деловой женщины.
В соседней Латвии кастинг уже состоялся, и две девушки претендуют на титул «Мисс Офис» - они прошли во второй этап конкурса.
Анкета: http://www.missoffice.ru/anketa.php
Узнать больше о конкурсе «Мисс Офис»: www.missoffice.ru