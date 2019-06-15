Пять способов испортить любое извинение: не делай так

«Прости, но...»

«Более всего уязвленный человек хочет услышать искреннее извинение от чистого сердца. Когда же добавляете «но», вся искренность гибнет на корню. То, что скажете после «но», может быть совершенно справедливым, но это не важно. «Но» уже сделало извинения фальшивыми», — пишет клинический психолог и психотерапевт Харриет Лернер в своей книге «Я все исправлю. Тонкое искусство примирения» (изд. Питер).

Лучшие извинения — самые короткие. Не нужно вдаваться в долгие объяснения, которые способны погубить лучшие намерения.

«Мне жаль, что ты так это воспринимаешь...»

Казалось бы, нормальная формулировка, выражающая сожаление. Но есть важный нюанс: «В истинном извинении все ориентировано на ваши действия, а вовсе не на реакцию другого человека».

Да, он обижен, но не нужно его обвинять в том, что он испытывает такие неприятные чувства. Извинение — это сожаление о том, что один человек повел себя некорректно по отношению к другому.

Это извинение на самом деле звучит так: «Мне жаль, что ты слишком сильно отреагировал на мои абсолютно разумные и справедливые замечания».

«В такой ситуации следовало бы сказать: «Извини, что я прилюдно исправил твою ошибку. Я понимаю свой промах и не повторю его в будущем», — подсказывает Лернер.

«Извини, если я...»

«Короткое словечко «если» также заставляет человека сомневаться в собственной реакции. Старайтесь не говорить: «Извини, если я проявил нечуткость» или «Извини, если мои слова показались тебе обидными». Гораздо лучше будет сказать так: «Мое замечание было обидным. Извини. Я проявил нечуткость и хочу сказать, что больше такое не повторится».

«Прости меня немедленно»

Еще один способ испортить извинение — воспринимать свои слова как автоматический сертификат прощения и искупления. Извинение не стоит воспринимать как взятку, в обмен на которую можно получить прощение.

«Когда мы извиняемся искренне, то совершенно естественно ожидаем, что наше извинение приведет к прощению и примирению. Но требование прощения портит извинение. Обиженный человек ощущает давление и обижается еще сильнее. Для принятия извинения требуется время и пространство», — подсказывает Харриет Лернер.

Обесценивание извинения

Извинение кажется пустым и лицемерным, если человек не пытается предложить какую-то компенсацию.

«Если вы, например, десять раз извинились за кофе, пролитый на ковер в доме подруги, но не поднялись с дивана, чтобы помочь вытереть пятно, не предложили оплатить счет за химчистку, если это потребуется, то ваших извинений недостаточно. А если вы извиняетесь за то, что в день рождения лучшего друга запланировали поездку за город, то стоит сразу же проявить инициативу и предложить альтернативный план встречи — так вы продемонстрируете внимание и заботу», — считает психолог.

Почему извиняться — хорошо

По мнению Харриет Лернер, «извини меня» — два самых сильных слова в любом языке. Когда их произносят, они становятся величайшим даром для того, кто обижен. Извинения помогают избавиться от боли, горечи и мучительного гнева. Искреннее извинение дает человеку возможность увидеть пути исцеления, а не зацикливаться на попытках.

«Извинение — еще и дар самим себе. Способность воспринимать себя объективно, правильно понимать, как наше поведение влияет на окружающих, и осознавать ущерб, причиненный другим людям, — это основа самоуважения и зрелости. Искреннее извинение вызывает уважение со стороны окружающих, хотя в душе мы всегда боимся обратного», — такой позиции придерживается автор книги.

Искреннее извинение — подарок для любых отношений. Два человека начинают чувствовать себя уверенно, зная, что, если они будут вести себя дурно и даже страшно поссорятся, они все равно смогут восстановить разрушенную связь.