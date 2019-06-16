Пять ошибок в уходе за кожей летом, из-за которых мы быстрее стареем

Делаем пилинг накануне выхода под солнце

Косметологи предупреждают: от пилинга (и салонного, и домашнего) лучше отказаться уже за месяц-полтора до ярких солнечных дней. А уж если сделала, то обязательно используй средства с высокой степенью защиты от солнца. Иначе пигментации не избежать. Это относится и к продуктам с высоким содержанием гидроксикислот. Побочный эффект будет тем же, пишет Lady.mail.ru.

Пренебрегаем средствами после загара

Пребывание на солнце — определенный стресс для кожи. Без увлажнения кожи летом (даже если ты не покидаешь границы родного города) можно вызвать сухость и шелушение, а там уже до морщинок рукой подать. После жаркого дня бери сыворотки, кремы и лосьоны с витамином Е, гиалуроновой кислотой, аминокислотами и липоевой кислотой.

Боимся питательных кремов

Многие полагают, что жирные питательные кремы хороши только на зиму. На самом деле и летом это важный элемент бьюти-рутины. Питание необходимо коже и летом, так она будет более эластичной, не будет выглядеть уставшей. Можешь добавить средство с рисовыми отрубями или примулой вечерней для ухода за лицом перед сном.

Для лета выбирай питательные кремы во флаконах с дозаторами. Меньше риск окисления и того, что косметика испортится в жаркие дни,

- Татьяна Пучкова, президент Российского национального общества косметических химиков

Неаккуратны с парфюмерией

Любой парфюм содержит спирт, который в большом количестве сушит кожу. Другие враги из любимых флаконов — фотосенсибилизаторы, то есть вещества, которые могут сделать кожу более чувствительной и вызвать появление пигмента. 1—2 капель духов будет вполне достаточно. Другой вариант — перейти временно на ароматные кремы и лосьоны (без «алкоголя» в составе).

Лучший способ восстановить и напитать кожу после дня на солнце — использовать тканевую маску на основе коллагена, гиалуроновой кислоты, глицерина или алоэ-вера,

- Александра Малахова, косметолог и владелица клиники Malakhova_Medical

Красим губы блеском

Из всех средств для губ летом дерматологи меньше всего рекомендуют блеск для губ. Если верить последним американским исследованиям, в них содержатся частицы, которые активно отражают падающие солнечные лучи, и именно во время этого процесса может повредиться кожа вокруг губ. Так что отдавай предпочтение матовым текстурам (если тебе, разумеется, комфортно) или бальзамам.

Из-за этих ошибок признаки старения тоже появляются быстрее:

– Жесткие диеты отражаются на лице;

– Без увлажнения кожа сохнет и покрывается морщинками;