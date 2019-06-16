Хватит топтаться на месте: шесть способов развить отношения с партнером

Специалисты Cosmo говорят, что единого рецепта нет, но есть рекомендации!

1. Убедись, что ты точно этого хочешь

Да, ты можешь мечтать об этом, но точно ли готова связать с ним жизнь? Подумай, хорошо ли вам вместе, улучшается ли твое настроение от его присутствия, стала ли твоя жизнь приятнее, уважает ли он тебя и твои границы. Если он ведет себя странно, хочет контролировать каждый шаг, подумай еще раз.

2. Не спрашивай напрямую

Звучит странно, но сравни с похожей ситуацией: ты приходишь на вечеринку, выключаешь музыку, включаешь свет и спрашиваешь: «Ну что, вам весело?» Лучше смотри на признаки того, что ему хорошо: он ищет встреч с тобой, внимательно слушает, доволен вашим общением.

3. Проясняй обстановку постепенно

В некоторых случаях наблюдать можно долго, а отношения не развиваются. Если прошло полгода, а так ничего и непонятно, предложи ему встретиться с твоими родителями, но не настаивай. Или предложи вместе съездить в отпуск. Не понимает намеков? Скажи прямо, и пусть сам думает, что ему нужно.

4. Прояви альтруизм

Наведи порядок в его квартире или закупи продуктов. Посмотри, как он относится к бескорыстной помощи и готов ли вообще сделать ваши отношения серьезными.

5. Добавь таинственности

Даже если ты приклеилась к телефону в ожидании его звонка, ты не должна быть на связи круглосуточно и прибегать по первому зову. Посмотри, как он на это отреагирует: может, ты представляешь ценность лишь как человек, который всегда готов встретиться?

6. Береги свободу