Хватит топтаться на месте: шесть способов развить отношения с партнером

Вы встречаетесь регулярно на протяжении нескольких месяцев. Его взгляд заставляет тебя трепетать, вы оба любите суши и смеетесь над одними шутками. И как теперь перевести эти отношения в постоянные?
Специалисты Cosmo говорят, что единого рецепта нет, но есть рекомендации!
1. Убедись, что ты точно этого хочешь
Да, ты можешь мечтать об этом, но точно ли готова связать с ним жизнь? Подумай, хорошо ли вам вместе, улучшается ли твое настроение от его присутствия, стала ли твоя жизнь приятнее, уважает ли он тебя и твои границы. Если он ведет себя странно, хочет контролировать каждый шаг, подумай еще раз.
2. Не спрашивай напрямую
Звучит странно, но сравни с похожей ситуацией: ты приходишь на вечеринку, выключаешь музыку, включаешь свет и спрашиваешь: «Ну что, вам весело?» Лучше смотри на признаки того, что ему хорошо: он ищет встреч с тобой, внимательно слушает, доволен вашим общением.
3. Проясняй обстановку постепенно
В некоторых случаях наблюдать можно долго, а отношения не развиваются. Если прошло полгода, а так ничего и непонятно, предложи ему встретиться с твоими родителями, но не настаивай. Или предложи вместе съездить в отпуск. Не понимает намеков? Скажи прямо, и пусть сам думает, что ему нужно.
4. Прояви альтруизм
Наведи порядок в его квартире или закупи продуктов. Посмотри, как он относится к бескорыстной помощи и готов ли вообще сделать ваши отношения серьезными.
5. Добавь таинственности
Даже если ты приклеилась к телефону в ожидании его звонка, ты не должна быть на связи круглосуточно и прибегать по первому зову. Посмотри, как он на это отреагирует: может, ты представляешь ценность лишь как человек, который всегда готов встретиться?
6. Береги свободу
Этот пункт связан с предыдущим. Не отказывайся от хобби или встреч с друзьями, потому что он предложил вечером посмотреть сериал. Его реакция на такие моменты покажет тебе, чего ожидать в будущем.