Девять причин болей в груди: что с этим делать?

1. Менструация

Самая распространенная причина — гормональные сдвиги примерно за неделю до начала критических дней. Это нормально и обычно затрагивает обе груди сразу.

2. Сыпь

Обладательницам большой груди известно, что под ней может появляться сыпь, особенно в жаркое время года. Как правило, это грибок, который выводится специальными мазями и может вызывать боль. Кроме того, сыпь на груди может означать аллергию, но тогда она появляется и на других участках кожи.

3. ГЗТ

Если ты на гормонозаместительной терапии (например, при менопаузе), боль в груди тоже возможна.

4. Гормональная контрацепция

Она меняет уровень эстрогенов и прогестерона в организме, что иногда приводит не только к болевым ощущениям, но и изменению размера груди.

5. Активный спорт

От него могут заболеть мышцы груди, именно поэтому на тренировку стоит надевать спортивный топ.

6. Неправильное белье

Эта причина появляется чаще, чем ты думаешь. Подбери правильный размер с помощью консультантов.

7. Тяжелый рюкзак

Многие и не подозревают, что неудобные лямки и неправильное распределение веса порой приводит к такому исходу.

8. Беременность

Боль в груди может появиться примерно через две недели после зачатия, но бывает она далеко не у всех.

9. Импланты