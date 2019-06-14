Вещи, которые «разрушают» женскую энергетику

Психологи определили шесть вещей, которые разрушают гармонию в жизни женщины.

Беспорядок

Прекрасно, когда все домочадцы аккуратны и любят порядок, иначе придется убираться за ними, что требует много энергии. Также эмоциональных затрат требуют воспитательные работы, благодаря которым женщина захочет сделать из родных приверженцев чистоты. Детей научить к порядку намного проще, нежели мужа, поэтому с ними немного легче.

Плохой сон

Женщины спят очень чутко. Они прислушиваются, как спят дети, несколько раз могут вставать за ночь. Женщины способны слышать каждый шорох и звук. Это мешает им хорошо выспаться. А именно сон влияет на внешность женщины. Ведь когда она отдохнувшая, то имеет свежий вид и ей не приходится замазывать синяки под глазами из-за недосыпа. Да и хороший полноценный сон дарит бодрость и энергию.

Комплекс вины

Женщина теряет много энергии, если постоянно чувствует себя виновной. Она ругает себя за нехватку времени, за невнимание к родным людям и т. д. А это очень угнетает и забирает последние силы.

Отсутствие хобби

Каждая женщина должна иметь хобби, и не потому, что чем-то нужно заниматься, а для того, чтобы отвлечься от всех жизненных проблем и побыть наедине с собой, собраться с мыслями и просто отдохнуть.

Социальные сети

Не стоит сильно увлекаться социальными сетями, которые забирают много полезного времени. Лучше потратить его на отдых с детьми и мужем, посвятить любимому и полезному делу, которое одушевляет и придает жизненной энергии.

Сплетни и интриги