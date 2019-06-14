Откажитесь от этих восьми продуктов, если хотите красивую талию

Если вы сидите на низкоуглеводной диете, у вас может возникнуть вполне нормальное желание – немного порадовать организм продуктами, богатыми белками. Однако нужно очень тщательно их выбирать, дабы это не обернулось вам боком, а именно парой лишних килограммов на животе. Отдайте предпочтение белкам, которые есть в рыбе, постном мясе – курице и индейке. И лучше не поддаваться искушению и воздержаться от употребления жирного красного мяса – баранины, свинины и говядины.

2. Сахар

Сахар не зря называют одним из главных врагов человечества, ведь помимо всяких разных вредных свойств он может стать одной из причин избыточного веса. Конечно, очень тяжело совсем отказаться от удовольствия побаловать себя сладким. Но нужно обязательно ежедневно следить за тем, сколько сахара вы употребляете. И будьте внимательны, ведь «враг» порой подстерегает вас в продуктах, которые вы в расчет не берете: в йогуртах, соках, кофе.

3. Алкоголь

Диетологи подтверждают, что у алкогольных напитков, к примеру красного вина, есть некоторые полезные свойства. Тем не менее калории, содержащиеся в алкоголе, могут стать причиной появления лишнего жира на животе. Потому и употреблять его нужно в меру.

4. Продукты в упаковке

Наверняка вам хорошо известно, что еда, прошедшая длительную обработку и упакованная в герметичные пакеты, вредна для нашего организма из-за большого содержания в ней сахара и натрия. И это не все: такие продукты часто содержат трансжиры, которые, с одной стороны, продлевают жизнь продукта, а с другой – вызывают изжогу и неизбежно ведут к приобретению избыточного веса.

5. Рафинированные углеводы

Чтобы находиться в тонусе, совсем не обязательно оставлять в рационе только низкоуглеводные продукты, главное – выбрать правильные углеводы. Продукты, в состав которых входят рафинированные углеводы, малопитательны, бедны клетчаткой, и их употребление может пагубно сказаться на вашей фигуре. Диетологи советуют познакомиться поближе с цельными злаками, в которых высокое содержание клетчатки: они оставляют чувство сытости и обладают жиросжигающими свойствами.

6. Сыр

Любовь к сыру объединяет многих женщин! Однако нельзя забывать, что обилие в сырных продуктах насыщенных жиров может отразиться там, где нам меньше всего хотелось бы – на красоте нашего пресса. Но поскольку для некоторых жизнь без сыра – это не жизнь, его можно употреблять в меру или заменять продуктами, содержащими полезные жиры, – лососем, маслом, грецкими орехами.

7. Молоко и молочные продукты

Не имеет значения, была ли в детстве у вас непереносимость лактозы или вы без ограничений пили молоко, но с возрастом у многих людей появляются трудности с перевариванием молочных продуктов. Это может привести к серьезным проблемам с пищеварением, вызывать вздутие и расстройство желудка. Более того, из-за повышенного содержания насыщенных жиров чрезмерное употребление молочных продуктов также может неприятно сказаться на вашей талии.

8. Фруктовые соки в упаковке

Если вам кажется, что сок в упаковке может быть полезным, то вы глубоко ошибаетесь. Дело в том, что этот напиток подвергается сильной обработке, и к тому же в него добавляют огромное количество сахара. Из-за того что фруктовый сок не содержит клетчатки, то от стакана сока вы не сможете насытить свой организм, а от одного апельсина вполне. Поэтому вместо того, чтобы пить соки, лучше всего съесть целый фрукт – это и полезнее, и количество сахара в нем меньше.