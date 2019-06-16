Женский гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года

Женщина-Дева

Меркурий все еще в Раке, в связи с чем у Дев могут начаться волнения в сфере карьеры и денег. Какие-то рабочие моменты не будут давать им покоя с 18 по 21 июня. Влиятельность или имидж идеального работника могут пошатнуться на этой неделе. Чтобы на выходных не бороться со стрессом, астрологи предлагают относиться ко всему философски и настраивать себя на успех. Лучше всего разбавлять рабочие обязанности делами, которые нравятся, тогда все остальное не будет играть столь важную роль.

Женщина-Весы

Представительниц знака Весов вновь ждет бой. И он будет проходить между домашними, семейными и рабочими проблемами. Из-за ослабленной Венеры эмоции могут захватить. Другой знак Зодиака спасовал бы, но у Весов всегда есть козырь в рукаве, и на этой неделе им удастся преодолеть все неприятности и проблемы. Астрологи рекомендуют оценивать все происходящее с позиции «будет ли это важно через 5 лет?». И только если ответ «однозначно да», можно разрешить себе немного волнения по этому поводу.

Женщина-Скорпион

На этой неделе активируется Плутон. Деньги и поездки — вот две сферы, в которых от Скорпионов мало что зависит. Планета принесет события, на которые невозможно будет повлиять. Возможно, придется внезапно уехать в командировку или неожиданно расстаться с крупной суммой денег. Но трудностями Скорпионов не испугать, поэтому астрологи советуют просто выполнять свою работу, и успех не заставит себя ждать. Черпать силы и энергетику можно в красоте — в произведениях искусства, книгах, новых платьях.

Женщина-Стрелец

Продолжается напряженный период, обусловленный нахождением Марса в Раке, из-за чего деньги и рабочие моменты могут приносить Стрельцам неприятные новости. Кроме того, Юпитер в Стрельце не просто движется вспять, но еще и попадет в немилость к другим планетам. С 21 по 23 июня у представительниц этого знака может стать меньше энергии и сил, поэтому стоит заняться собой. Присмотритесь, достаточно ли вы отдыхаете, высыпаетесь ли, насколько правильно и сбалансировано питаетесь. Капелька эгоизма спасет от энергетического истощения

Женщина-Козерог

Любые переговоры, общение, а также новая информация, поступающая в неограниченном количестве — источник стресса для женщин-Козерогов на этой неделе. Желательно избегать лишнего общения, особенно с негативными людьми — с ними можно потерять все запасы женской энергии, которую сложно будет восполнить. Если и хочется общения, то лучше всего уделить внимание любимому человеку и семье. В период ослабленного Марса в Раке наилучшее времяпровождение — это забота друг о друге, хлопоты по дому, неспешные совместные дела. И пусть все внешние проблемы останутся где-то за пределами дома.

Женщина-Водолей

На этой неделе женщин-Водолеев ждут две неприятности — переход Нептуна в ретроградность и неожиданно появившиеся недоброжелатели. Это будет сложный период, когда придется управлять хаосом. Астрологи советуют бороться с плохим настроением и не позволять никому и ничему огорчать себя. Есть смысл поработать над самооценкой и внешним видом: записаться на полезные процедуры, пройтись по магазинам или просто провести время приятно для себя. Новые платья, смена обстановки или имиджа способны окрылить.

Женщина-Рыбы