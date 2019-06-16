Женский гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года

О том, какие перемены принесут планетарные аспекты представительницам разных знаков Зодиака, рассказали астрологи. Учитывайте их рекомендации, чтобы взять от этой недели только лучшее.
Первый летний месяц подходит к концу, но, по прогнозам астрологов, он порадует многих. Несмотря на движение Венеры по созвездию Близнецов, будет удачной любая инициатива. Если вы давно хотите сделать свою жизнь лучше, в начале недели такие мечты получится воплотить. Будут и неприятности, обусловленные включением Плутона и началом ретроградности Нептуна. Открытые противостояния и ссоры могут разгораться на пустом месте. Астрологи советуют сохранять спокойствие и быть начеку, поскольку на этой неделе может быть много путаницы, обманов и неверных выводов.
Женщина-Овен
Тот редкий случай, когда астрологи советуют Овнам предпочесть активности инертность. Все потому, что начинается не самая подходящая неделя для работы, реализации целей, обучения и путешествий. Из-за перехода Солнца в созвездие Рака 21 июня опыт Овнов, их сильные стороны и привычные способы достижения успеха могут оказаться бесполезными. Специалисты сайта dailyhoro.ru советуют не опираться на прошлое, а принять новые правила игры.
Женщина-Телец
Венера в Близнецах — не самая выигрышная комбинация, поэтому Тельцам рекомендуется управлять эмоциями и не выпускать из-под контроля события своей жизни. Особого внимания потребуют деньги. Астрологи советуют заняться подсчетом своего капитала и следить за тем, чтобы с вами вовремя расплачивались клиенты и наниматели. Деловые договоренности могут закончиться неожиданно, поэтому лучше придерживаться предельного корректного тона: исключить шутки и недосказанности. Снять стресс и зарядиться силами поможет отпуск, но если до него еще долго, то лучше всего заняться благоустройством дома, созданием уюта и красоты. Это поможет расслабиться.
Женщина-Близнецы
Венера проходит через созвездие Близнецов под гнетущими лучами других важных планет, поэтому у представительниц этого знака может появиться чувство, что весь мир против них. Более того, 19, 22 и 23 июня можно обнаружить доказательства этой «теории заговора». Давление будут оказывать партнеры, коллеги, близкие и малознакомые люди, так что женщинам-Близнецам придется либо отстаивать свое мнение с боем, либо уступить и чем-то пожертвовать. Главное — не забывать, что удача никуда не исчезнет, она все время будет рядом, просто ее нужно замечать и вовремя привлекать.
Женщина-Рак
Несмотря на то, что в Раке обосновались сразу три объекта — Солнце, Меркурий и Марс — представительницы этого знака будут держаться молодцом. Это быстрые объекты, поэтому возможные трудности и препятствия пройдут скоро и почти безболезненно. Главное — не тратить свои силы на противостояние: пришло время отказаться от всего, что крепко держит и ведет в никуда. Астрологи предупреждают: все, что будет происходить на этой неделе — это мягкий вариант развития сюжета. Ничего страшного не случится, если Раки не станут держаться за прошлое. Держите это в уме и спокойно шагайте навстречу новой жизни.
Женщина-Лев
Меркурий все еще в Раке, в связи с чем у Дев могут начаться волнения в сфере карьеры и денег. Какие-то рабочие моменты не будут давать им покоя с 18 по 21 июня. Влиятельность или имидж идеального работника могут пошатнуться на этой неделе. Чтобы на выходных не бороться со стрессом, астрологи предлагают относиться ко всему философски и настраивать себя на успех. Лучше всего разбавлять рабочие обязанности делами, которые нравятся, тогда все остальное не будет играть столь важную роль.
Женщина-Весы
Представительниц знака Весов вновь ждет бой. И он будет проходить между домашними, семейными и рабочими проблемами. Из-за ослабленной Венеры эмоции могут захватить. Другой знак Зодиака спасовал бы, но у Весов всегда есть козырь в рукаве, и на этой неделе им удастся преодолеть все неприятности и проблемы. Астрологи рекомендуют оценивать все происходящее с позиции «будет ли это важно через 5 лет?». И только если ответ «однозначно да», можно разрешить себе немного волнения по этому поводу.
Женщина-Скорпион
На этой неделе активируется Плутон. Деньги и поездки — вот две сферы, в которых от Скорпионов мало что зависит. Планета принесет события, на которые невозможно будет повлиять. Возможно, придется внезапно уехать в командировку или неожиданно расстаться с крупной суммой денег. Но трудностями Скорпионов не испугать, поэтому астрологи советуют просто выполнять свою работу, и успех не заставит себя ждать. Черпать силы и энергетику можно в красоте — в произведениях искусства, книгах, новых платьях.
Женщина-Стрелец
Любые переговоры, общение, а также новая информация, поступающая в неограниченном количестве — источник стресса для женщин-Козерогов на этой неделе. Желательно избегать лишнего общения, особенно с негативными людьми — с ними можно потерять все запасы женской энергии, которую сложно будет восполнить. Если и хочется общения, то лучше всего уделить внимание любимому человеку и семье. В период ослабленного Марса в Раке наилучшее времяпровождение — это забота друг о друге, хлопоты по дому, неспешные совместные дела. И пусть все внешние проблемы останутся где-то за пределами дома.
Женщина-Водолей
На этой неделе женщин-Водолеев ждут две неприятности — переход Нептуна в ретроградность и неожиданно появившиеся недоброжелатели. Это будет сложный период, когда придется управлять хаосом. Астрологи советуют бороться с плохим настроением и не позволять никому и ничему огорчать себя. Есть смысл поработать над самооценкой и внешним видом: записаться на полезные процедуры, пройтись по магазинам или просто провести время приятно для себя. Новые платья, смена обстановки или имиджа способны окрылить.
Женщина-Рыбы
Семья и карьера — две горячие точки этой недели. И то и другое потребует от Рыб участия, внимания, времени, сил и энергии. Астрологи предлагают настроиться на поиски компромисса, а еще лучше — взять отпуск или отгул. Из-за Венеры в Близнецах сейчас проблемное время для гармонизации жизни, зато удачное для развлечений и отдыха. Если же это невозможно, снимать стресс лучше всего творчеством, красивыми пейзажами, необычной кухней и салонами красоты.