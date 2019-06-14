Их нельзя подпускать к детям! ТОП-5 самых агрессивных пород кошек

У кошек 5 потенциальных видов оружия: зубы и четыре лапы с когтями. Их укусы и царапины - очень болезненны и долго заживают, пишет Лифтер.
Вот 5 пород кошек, которых лучше не держать в домашних условиях.
1. Бенгальские кошки.
Представители этой породы отличаются капризным характером и ярко выраженным охотничьим инстинктом. Они обязательно будут использовать свои когти каждый раз, когда им что-то не понравится.
2. Саванна.
Они защищают свои вещи и бросятся на любого человека, пытающегося их забрать. Саванна умна и любопытна, но молодые кошки могут быть опасны для человека.
3. Британские короткошерстные кошки.
Как правило, такая кошка - тихая и привыкла наблюдать. Тем не менее, она редко позволит погладить себя. Кошки этой породы ненавидят, когда с ними фамильярничают.
4. Мейн-кун.
Эти кошки ленивы, послушны и обладают высоким уровнем интеллекта, но из-за своего размера могут нанести серьезный урон своему владельцу.
5. Сиамские кошки.
Они могут проявить свой гнев и напасть в самый неожиданный момент. Сиамцы не терпят проявления привязанности и повышенного внимания к ним.