Их нельзя подпускать к детям! ТОП-5 самых агрессивных пород кошек

Вот 5 пород кошек, которых лучше не держать в домашних условиях.

1. Бенгальские кошки.

Представители этой породы отличаются капризным характером и ярко выраженным охотничьим инстинктом. Они обязательно будут использовать свои когти каждый раз, когда им что-то не понравится.

ФОТО: Volodymyr Melnyk / PantherMedia / Volodymyr Melnyk

2. Саванна.

Они защищают свои вещи и бросятся на любого человека, пытающегося их забрать. Саванна умна и любопытна, но молодые кошки могут быть опасны для человека.

ФОТО: Linda Johnsonbaugh / PantherMedia / Linda Johnsonbaugh

3. Британские короткошерстные кошки.

Как правило, такая кошка - тихая и привыкла наблюдать. Тем не менее, она редко позволит погладить себя. Кошки этой породы ненавидят, когда с ними фамильярничают.

ФОТО: Serhii Kucher / PantherMedia / Serhii Kucher

4. Мейн-кун.

Эти кошки ленивы, послушны и обладают высоким уровнем интеллекта, но из-за своего размера могут нанести серьезный урон своему владельцу.

ФОТО: emmanuelle bonzami / PantherMedia / emmanuelle bonzami

5. Сиамские кошки.

Они могут проявить свой гнев и напасть в самый неожиданный момент. Сиамцы не терпят проявления привязанности и повышенного внимания к ним.