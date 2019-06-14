Задержка менструации на три дня – не повод для беспокойства

Менструация – явление достаточно спорное. Ведь и когда она есть, женщинам не нравится, и ее отсутствие становится поводом для беспокойства. Зачастую при задержке менструального цикла на 2–3 дня и более дама начинает задумываться, а не беременна ли она, пишет Wday.ru.
И этот вопрос способен перевернуть ее жизнь практически полностью. При этом медики уверяют, что задержка месячных на срок до 5 дней не критична и в большинстве случаев вполне естественна. Однако если это повторяется регулярно или срок составляет больший период, необходимо обратиться к врачу.
Акушер-гинеколог Елена Харичева рассказала, когда же стоит обратить внимание и прислушаться к своему организму.
Сам по себе менструальный цикл у женщины регулируется не только половой системой (как это принято считать). В процессе также принимают участие и эндокринная, и нервная системы. Если наблюдаются проблемы в любой из этих областей, это вполне может привести к задержке цикла.
Нестабильность цикла показывает, - комментирует Елена Харичева, - что меняется гормональный фон. Необязательно речь идет о половых гормонах, это может быть кортизол, гормоны щитовидной железы и многие другие. Нужно разобраться, что именно колеблется и почему. Рекомендуется обратиться к врачу, чтобы он назначил соответствующие анамнезу анализы. Многие женщины начинают паниковать, искать рецепты самолечения в интернете и применять их. В этих случаях последствия могут быть очень серьёзными, и даже от лечения травами, которые женщины тоже друг другу рекомендуют в интернете. Результатом такого самолечения может стать не только полностью сбитый менструальный цикл, но и подорваны другие системы организма. Поэтому повторюсь, решать изначально любую женскую проблему с врачом — это единственное правильное решение».
В среднем за стандарт берется срок в 28 дней. Именно за это время половая система женщины должна вырастить и выпустить готовую к оплодотворению яйцеклетку. Допускается отклонение от норматива на 5 дней. Считать цикл начинают с первого дня кровотечения и заканчивают последним днем перед началом следующего.
Причины задержки на 4-5 дней
Если у вас произошла задержка как минимум на три дня, не паникуйте. Купите тест на беременность и исключите ее. Если тест отрицательный, проверьте, какая причина для задержки подходит вам.
В список входят:
- гинекологические заболевания
- прием оральных контрацептивов
- недавно проведенный аборт
- стресс
- резкое похудение
Что касается различных гинекологических заболеваний, тут расслабляться нельзя. Если вы подозреваете у себя наличие какого-либо из них, обратитесь к врачу. В число распространенных женских болезней входят миома матки, воспаление придатков, поликистоз яичников и т.д. Отличить заболевание от других причин можно по другим характерным симптомам. Это и появление необычных выделений в середине цикла, и определенный запах у них, и болевые ощущения, и нарушение гормонального баланса (рост волос на теле, ожирение и т.д.). Чтобы уточнить, что именно в вашей ситуации стало причиной задержки месячных, необходимо обратиться к врачу.
Если вы принимали гормональные противозачаточные средства, то после их отмены могут наблюдаться и более длительные задержки. Связано это с тем, что гормоны снижают продуктивность яичников до максимума, в результате чего развивается синдром «гиперторможения». Полный срок восстановления организма после приема оральных контрацептивов – около полугода.
Если по истечении 6 месяцев менструальный цикл не восстановится, медики будут назначать специальный препарат, стимулирующий работу гипофиза
Если вы недавно проходили через искусственное прерывание беременности, у вас наверняка нарушен гормональный фон. Кроме того, во время выскабливания врачи могут задеть много нужной ткани, которая и отторгается во время месячных. Восстановление этого слоя занимает много времени, в результате чего месячные могут задержаться и на 45 дней.
Частой причиной задержки цикла бывает сильный стресс. Ведь в момент, когда вся половая система женщины настраивается на беременность, срывы в нервной системе способны приводить к достаточно серьезным проблемам, в том числе и к задержке.
Известны случаи, когда на фоне сильнейших стрессовых переживаний у женщин полностью прекращались менструации
Излишне быстрое похудение также приводит к задержке менструального цикла. Медики ввели понятие «критическая менструальная масса». Оно определяет границы веса, ниже которых нормальное функционирование женского организма прекращается.
Задержка у женщин старше 40 лет может служить сигналом о скором наступлении менопаузы. Наступают такие процессы в организме женщины за несколько лет до климакса и могут проявляться как нерегулярный цикл или задержки.
Что нужно делать в случае задержки
Если тест на беременность оказался отрицательным, а причину своей задержки вы объяснить не можете, обязательно обратитесь к врачу.
Срочно нужно бежать к специалисту, если задержка составляет месяц и более, при этом тесты отрицательные
Задержка далеко не всегда нуждается в лечении или коррекции. Бывают случаи, когда женщины ради того, чтобы вызвать менструацию, начинают принимать сомнительные препараты. Медики говорят, что этого делать ни в коем случае нельзя. Ведь если беременность наступила, можно нанести достаточно серьезные проблемы плоду. Если же нет, можно не вовремя влезть в свой цикл и нарушить его еще больше.
Естественно, в первую очередь необходимо разбираться с причиной. А выяснить, что именно стало ею, может только врач. Он назначит ряд исследований, в которые могут входить анализы крови, мочи, УЗИ и т.д. По их результатам он и сможет поставить точный диагноз и назначить лечение.
В случае, если причина кроется в гормональной терапии, придется ждать. Если же задержку вызвали психологические проблемы, стоит посетить психолога или психиатра.
В любом случае помните, что лекарств от задержки не существует.
Часто женщины пытаются восстановить менструальный цикл при помощи различных трав. Может, вреда от этого и не будет, но только в том случае, если соблюдать рекомендации врачей. Одним из средств, которое помогает при нарушениях цикла, считается одуванчик. Сделать отвар довольно просто. Возьмите 1 ч.л. корней одуванчика и залейте их стаканом кипятка. Поварите на медленном огне 5 минут. После поставьте охлаждаться на 2 часа и можете принимать. Пьют такое средство по половине стакана утром и вечером.
Также хорошо помогают восстановить цикл лопух и петрушка.