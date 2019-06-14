Задержка менструации на три дня – не повод для беспокойства

Если по истечении 6 месяцев менструальный цикл не восстановится, медики будут назначать специальный препарат, стимулирующий работу гипофиза

Если вы недавно проходили через искусственное прерывание беременности, у вас наверняка нарушен гормональный фон. Кроме того, во время выскабливания врачи могут задеть много нужной ткани, которая и отторгается во время месячных. Восстановление этого слоя занимает много времени, в результате чего месячные могут задержаться и на 45 дней.

Частой причиной задержки цикла бывает сильный стресс. Ведь в момент, когда вся половая система женщины настраивается на беременность, срывы в нервной системе способны приводить к достаточно серьезным проблемам, в том числе и к задержке.

Известны случаи, когда на фоне сильнейших стрессовых переживаний у женщин полностью прекращались менструации

Излишне быстрое похудение также приводит к задержке менструального цикла. Медики ввели понятие «критическая менструальная масса». Оно определяет границы веса, ниже которых нормальное функционирование женского организма прекращается.

Задержка у женщин старше 40 лет может служить сигналом о скором наступлении менопаузы. Наступают такие процессы в организме женщины за несколько лет до климакса и могут проявляться как нерегулярный цикл или задержки.

Что нужно делать в случае задержки

Если тест на беременность оказался отрицательным, а причину своей задержки вы объяснить не можете, обязательно обратитесь к врачу.

Срочно нужно бежать к специалисту, если задержка составляет месяц и более, при этом тесты отрицательные

Задержка далеко не всегда нуждается в лечении или коррекции. Бывают случаи, когда женщины ради того, чтобы вызвать менструацию, начинают принимать сомнительные препараты. Медики говорят, что этого делать ни в коем случае нельзя. Ведь если беременность наступила, можно нанести достаточно серьезные проблемы плоду. Если же нет, можно не вовремя влезть в свой цикл и нарушить его еще больше.

Естественно, в первую очередь необходимо разбираться с причиной. А выяснить, что именно стало ею, может только врач. Он назначит ряд исследований, в которые могут входить анализы крови, мочи, УЗИ и т.д. По их результатам он и сможет поставить точный диагноз и назначить лечение.

В случае, если причина кроется в гормональной терапии, придется ждать. Если же задержку вызвали психологические проблемы, стоит посетить психолога или психиатра.

В любом случае помните, что лекарств от задержки не существует.

Часто женщины пытаются восстановить менструальный цикл при помощи различных трав. Может, вреда от этого и не будет, но только в том случае, если соблюдать рекомендации врачей. Одним из средств, которое помогает при нарушениях цикла, считается одуванчик. Сделать отвар довольно просто. Возьмите 1 ч.л. корней одуванчика и залейте их стаканом кипятка. Поварите на медленном огне 5 минут. После поставьте охлаждаться на 2 часа и можете принимать. Пьют такое средство по половине стакана утром и вечером.