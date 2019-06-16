Как сохранить чистоту на кухне: восемь классных лайфхаков

Как сохранить чистоту на кухне и не тратить слишком много времени на уборку? Эти вопросы задает себе любая хозяйка, но не стоит переживать. Все довольно просто, особенно если знать некоторые секреты, уверяет Kitchenmag.
Иногда приготовление самого блюда отнимает совсем немного времени, а вот последующая уборка на кухне может стать настоящим кошмаром, который надолго усмирит ваш кулинарный пыл. Для того чтобы этого не произошло, мы поделимся с вами очень простыми советами, благодаря которым кухня всегда будет оставаться чистой.
Не секрет, что любые жирные пятна с плиты и рабочей поверхности лучше вытирать сразу. Но что еще мы должны делать, чтобы не тратить на уборку драгоценное время? Все самые полезные лайфхаки читайте в нашем сегодняшнем обзоре.
Такой, казалось бы, очевидный совет, но многие об этом забывают. Купите удобный держатель для бумажных полотенец, чтобы они всегда были под рукой. Если вы будете сразу же вытирать любые пятна, особенно жирные, то значительно упростите последующую уборку.
Продумайте систему хранения
Помните, что чем меньше предметов будет находиться на рабочей поверхности и рядом с плитой, тем меньше вам потом придется мыть. Если вам нравятся открытые полки, старайтесь вешать их подальше от плиты, чтобы на них не попадали брызги жира. И ставьте на такие полки только то, чем пользуетесь регулярно, а остальное убирайте в закрытые кухонные шкафы.
Если вы планируете разделывать курицу или рыбу, то советуем поместить разделочную доску в полиэтиленовый пакет. Таким образом, когда вы закончите, останется только достать из него чистую доску, а сам пакет с оставшимися обрезками аккуратно свернуть и выбросить.
Положите разделочную доску на противень
Еще один классный совет — это поместить разделочную доску на противень. Такой совет особенно актуален, если вы режете сочные овощи, фрукты или мясо. Сок будет стекать не на рабочую поверхность, а на противень, который потом легко сполоснуть водой. Согласитесь, это проще и быстрее.
Такой простой прием, как удаление семян столовой ложкой — это настоящая находка для нетерпеливых хозяек. Во-первых, вам потребуется буквально несколько секунд, чтобы удалить все семена из разрезанной пополам дыни, тыквы или, например, болгарского перца. А во-вторых, не придется потом собирать семена с рабочей поверхности, ведь делать это можно сразу над мусорным ведром.
Используйте высокие миски или салатницы
Не пытайтесь что-то смешивать в тарелке, даже если она достаточно высокая. У вас гарантированно все будет переваливаться через край, а значит, придется вытирать кухонный стол. Решили приготовить куриное филе или шницель — используйте миску или салатницу, чтобы легко обвалять в панировке кусочки мяса. Для приготовления салата, маринада или начинки для пирога высокая миска тоже будет наилучшим вариантом.
Этот простой совет значительно облегчит вам жизнь. Если необходимо нарезать консервированные томаты, то для этого отлично подойдут кухонные ножницы, а вот тунец для салата можно размять обычной вилкой. Никакой лишней грязной посуды и значительная экономия времени.
Режьте мягкий сыр зубной нитью
Мягкие сыры довольно сложно нарезать обычным ножом, но еще сложнее этот нож потом отмыть от налипшего сыра. Воспользуйтесь зубной нитью, которую после использования просто выбросите. Это гораздо удобнее. И кстати, если нужно натереть мягкий сыр, то лучше его предварительно заморозить, чтобы не тратить много времени на последующее мытье самой терки.