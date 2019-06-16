Как сохранить чистоту на кухне: восемь классных лайфхаков

Иногда приготовление самого блюда отнимает совсем немного времени, а вот последующая уборка на кухне может стать настоящим кошмаром, который надолго усмирит ваш кулинарный пыл. Для того чтобы этого не произошло, мы поделимся с вами очень простыми советами, благодаря которым кухня всегда будет оставаться чистой.

Не секрет, что любые жирные пятна с плиты и рабочей поверхности лучше вытирать сразу. Но что еще мы должны делать, чтобы не тратить на уборку драгоценное время? Все самые полезные лайфхаки читайте в нашем сегодняшнем обзоре.