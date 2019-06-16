Восемь летних ягод, которые помогут быстро похудеть

Ароматная и вкусная клубника может стать отличной альтернативой сладким десертам. Эта ягода переполнена полезными микроэлементами, выводит из организма вредные соли и лишнюю жидкость. Свежая клубника питает клетки организма и способствует быстрому сжиганию жиров. Не зря на ее основе придумано множество диет для быстрого похудения.

Поэтому, если есть желание быстро и при этом вкусно худеть, регулярно устраивайте разгрузочные дни с клубникой. При диетическом режиме питания можно съедать в день до одного кг свежих ягод. А для еще большей эффективности при этом лучше пить много воды или зеленого чая, конечно же, без добавления сахара.