Что должно быть в косметичке летом? Советы международного визажиста YSL из Эстонии Ирэн Чуприяновской

2. Для летнего макияжа идеально подойдут кремовые тени (особенно пастельных оттенков). Они долго держатся и не собираются в складках на веках.

3. Летом кожа сохнет, и губы - не исключение. Рекомендую носить в косметичке изделия с глубоким увлажнением, в состав которых входят натуральные масла. Это могут быть бальзамы или блески с тоном, легкие помады и, конечно, лаки для губ, которые дольше держатся на губах.

4. Тушь летом может быть водостойкой (если вдруг вы неожиданно захотели искупаться), чтобы она не текла из-за жары. лучше использовать цветную тушь, и цвета могут разные на верхних и нижних ресницах. К примеру, зеленая и синяя или фиолетовая и синяя.

5. Летом наши волосы уязвимы. Используйте увлажняющие маски, несмываемые кондиционеры, восстанавливающие эликсиры с натуральными маслами.

И напоследок: добавьте в свой образ каплю приятного свеже-сладкого парфюма, который улучшит ваше настроение. Улыбайтесь чаще, носите яркие женственные платья, и пусть это лето при встрече с вами тоже улыбнется и посмотрит вам вслед.