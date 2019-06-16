Что должно быть в косметичке летом? Советы международного визажиста YSL из Эстонии Ирэн Чуприяновской

Летом мы обновляем не только свой гардероб, но и косметичку. В ней появляются более легкие по структуре увлажняющий средства, помады других цветов, тени мягких оттенков.
1. Всегда носите с собой легкий увлажняющий (можно и тональный) крем, так как летом необходимо увлажнять кожу не менее интенсивнее, чем зимой. Желательно с высокой SPF-защитой. И, конечно, не забывайте увлажнять тело.
К крему или флюиду рекомендую добавить увлажняющий праймер. Этот вариант подходит практически любому типу кожи. Как говорят косметологи, увлажнения много не бывает.
Я советую добавлять пару капель жидкого шиммера прямо в праймер. Тогда ваша кожа даже без без тона будет сияющей и здоровой. А легкое тональное средство удалит следы недосыпа и усталости с вашего лица. Если у вас платье с глубоким декольте или открытые спина и руки, то смешайте крем для тела с жидким шиммером. Эффектно выглядит, если ваша кожа ужа тронута загаром. Если нет - не проблема.
2. Для летнего макияжа идеально подойдут кремовые тени (особенно пастельных оттенков). Они долго держатся и не собираются в складках на веках.
3. Летом кожа сохнет, и губы - не исключение. Рекомендую носить в косметичке изделия с глубоким увлажнением, в состав которых входят натуральные масла. Это могут быть бальзамы или блески с тоном, легкие помады и, конечно, лаки для губ, которые дольше держатся на губах.
4. Тушь летом может быть водостойкой (если вдруг вы неожиданно захотели искупаться), чтобы она не текла из-за жары. лучше использовать цветную тушь, и цвета могут разные на верхних и нижних ресницах. К примеру, зеленая и синяя или фиолетовая и синяя.
5. Летом наши волосы уязвимы. Используйте увлажняющие маски, несмываемые кондиционеры, восстанавливающие эликсиры с натуральными маслами.
И напоследок: добавьте в свой образ каплю приятного свеже-сладкого парфюма, который улучшит ваше настроение. Улыбайтесь чаще, носите яркие женственные платья, и пусть это лето при встрече с вами тоже улыбнется и посмотрит вам вслед.