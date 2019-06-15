В Нью-Йорке прошла акция против цензуры женских сосков в интернете

Люди стояли и лежали, прикрывшись фотографиями мужских сосков, которые не цензурируются в интернете. Фотографии с события являются частью акции #WeTheNipple, которая борется за равные права у фотографий мужских и женских сосков.

Участники и организаторы акции хотят, чтобы соцсети разрешили публиковать обнаженные снимки художникам и фотографам. «Если фейсбук и инстаграм хотят стать платформой для людей искусства, они должны убрать запрет на наготу, который вредит художникам, работающим с человеческим телом», — рассказали организаторы.