Синди Кроуфорд объяснила, почему продолжает сниматься в откровенных фотосессиях

Я помню, как кто-то в Instagram спросил меня: “Почему вы продолжаете делать это в своем-то возрасте?” Тогда я подумала, а была ли эпоха, когда обнаженное тело не считалось красивым? Это просто другой вид красоты. И это одна из причин, почему я до сих пор снимаюсь в откровенных фотосессиях. Я хочу показать женщинам моего возраста, что они по-прежнему красивы,