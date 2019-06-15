Синди Кроуфорд объяснила, почему продолжает сниматься в откровенных фотосессиях

В конце февраля Синди Кроуфорд отметила 53-летие. Несмотря на возраст, супермодель продолжает сниматься для глянца и даже принимает участие в провокационных фотосессиях. В недавнем интервью звезда объяснила, почему считает это необходимым.
Синди Кроуфорд может по праву взять заслуженный бессрочный отпуск и посвятить время себе и продвижению своей дочери Кайи Гербер в завоевании модных подиумов. Однако вместо этого супермодель покоряет новые вершины.
На мероприятии, посвященном запуску своего бренда Meaningful Beauty, она высказала мысль, что обнаженная красота была востребована во все времена.
Я помню, как кто-то в Instagram спросил меня: “Почему вы продолжаете делать это в своем-то возрасте?” Тогда я подумала, а была ли эпоха, когда обнаженное тело не считалось красивым? Это просто другой вид красоты. И это одна из причин, почему я до сих пор снимаюсь в откровенных фотосессиях. Я хочу показать женщинам моего возраста, что они по-прежнему красивы,
— объяснила Кроуфорд.
Несмотря на заявление модели, она не избавляется от одежды так же свободно, как Наоми Кэмпбелл, а в Instagram-аккаунте публикует преимущественно кадры из фотосессий прежних лет.
Похоже, Синди постепенно уступает место своей дочери Кайе, которая уже представляет модные дома и становится все популярнее.