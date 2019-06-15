Очень стильно! Эшли Грэм вышла в свет в обтягивающем платье и шляпе

Нью-Йорке состоялась церемония CFDA Fashion Awards, на которой собралось много селебрити. Звезды тщательно подготовились к своему выходу на красную дорожку и подобрали лучшие наряды, пишет TCH.

Среди знаменитостей была Эшли Грэм, которая предстала в эффектном образе total black от американского дизайнера Christian Siriano, с которым тоже сфотографировалась.

На модели было обтягивающее платье с объемными рукавами, длинные перчатки, босоножки, шляпа и темные очки.