Сб, 15.06.2019

Очень стильно! Эшли Грэм вышла в свет в обтягивающем платье и шляпе

31-летняя модель plus-size продемонстрировала эффектный аутфит на светском мероприятии. 

Нью-Йорке состоялась церемония CFDA Fashion Awards, на которой собралось много селебрити. Звезды тщательно подготовились к своему выходу на красную дорожку и подобрали лучшие наряды, пишет TCH.

Среди знаменитостей была Эшли Грэм, которая предстала в эффектном образе total black от американского дизайнера Christian Siriano, с которым тоже сфотографировалась.

На модели было обтягивающее платье с объемными рукавами, длинные перчатки, босоножки, шляпа и темные очки. 

В качестве украшений она использовала бриллиантовые серьги и браслет. Макияж ее был максимально естественный. Акцент был сделан на глазах с черными стрелками. 

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