«Хочу этого больше всего на свете»: 31-летняя Рианна планирует стать матерью

Однако последнее интервью показало, что мы вовсе не знаем певицу. Сара Полсон, ее коллега по съемочной площадке в фильме «8 подруг Оушена», задала звезде несколько максимально неудобных вопросов. Самыми интересными ответами мы поделимся сегодня!

Самое большое заблуждение о Рианне — это то, что люди считают ее абсолютно не стеснительной. Знаменитость призналась, что просто старается не подавать виду, поэтому все считают ее уверенной в себе. Рианна говорит:

Я так стесняюсь, что не хочу, чтобы люди знали об этом.

На вопрос, есть ли у нее возлюбленный, Рири ответила кратко: «Гугл в помощь». Гугл отвечает, что 31-летняя певица продолжительное время встречается с 30-летним миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем.

Звезда поделилась:

Я стараюсь уходить с головой в отношения, так же как и в бизнес. В моем ежедневнике теперь есть пометка с буквой “P”, которой я обозначаю дни для личных дел.

После вопроса о замужестве Рианна на некоторое время замолчала, а потом объяснила, что хороший способ рассмешить Бога — рассказать ему о своих планах.

Вопрос о материнстве Рианна прокомментировала так: «Хочу этого больше всего на свете». Как оказалось, в детстве знаменитости запрещали пользоваться косметикой:

Я смотрела, как красится моя мама. Но мне пользоваться косметикой было нельзя. Помню, как накрасилась в первый раз на школьное выступление, мне было лет 16. У меня были зеленые тени и яркий блеск для губ.