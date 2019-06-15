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  • «Хочу этого больше всего на свете»: 31-летняя Рианна планирует стать матерью

«Хочу этого больше всего на свете»: 31-летняя Рианна планирует стать матерью

Singer Rihanna arrives at the Fenty Beauty by Rihanna one year anniversary party at Sephora inside JCPenney at Kings Plaza Shopping Center on Friday, Sept. 14, 2018, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

ФОТО: Evan Agostini / AP

Рианну по праву называют одной из самых эпатажных певиц современности: то выйдет в свет чуть ли не в чём мать родила, то совершит какой-то безумный поступок. Она производит впечатление такой абсолютно бесшабашной девицы.

Однако последнее интервью показало, что мы вовсе не знаем певицу. Сара Полсон, ее коллега по съемочной площадке в фильме «8 подруг Оушена», задала звезде несколько максимально неудобных вопросов. Самыми интересными ответами мы поделимся сегодня!

Самое большое заблуждение о Рианне — это то, что люди считают ее абсолютно не стеснительной. Знаменитость призналась, что просто старается не подавать виду, поэтому все считают ее уверенной в себе. Рианна говорит:

Я так стесняюсь, что не хочу, чтобы люди знали об этом.

На вопрос, есть ли у нее возлюбленный, Рири ответила кратко: «Гугл в помощь». Гугл отвечает, что 31-летняя певица продолжительное время встречается с 30-летним миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем.

Звезда поделилась: 

Я стараюсь уходить с головой в отношения, так же как и в бизнес. В моем ежедневнике теперь есть пометка с буквой “P”, которой я обозначаю дни для личных дел.

После вопроса о замужестве Рианна на некоторое время замолчала, а потом объяснила, что хороший способ рассмешить Бога — рассказать ему о своих планах.

Вопрос о материнстве Рианна прокомментировала так: «Хочу этого больше всего на свете». Как оказалось, в детстве знаменитости запрещали пользоваться косметикой: 

Я смотрела, как красится моя мама. Но мне пользоваться косметикой было нельзя. Помню, как накрасилась в первый раз на школьное выступление, мне было лет 16. У меня были зеленые тени и яркий блеск для губ.

Сейчас певица учится правильно распределять свое время: «Я только недавно поняла, как это важно — уделять время только себе, ведь от этого зависит наше психическое здоровье. Я много работаю, но хочу, чтобы работа приносила мне только счастье. Поэтому я стала больше времени уделять неважным делам: походу в магазин или прогулкам». 

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