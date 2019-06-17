В какие знаки Зодиака чаще всего влюбляются мужчины

Наверняка вы замечали, что в одних девушек постоянно влюбляются, а на других стабильно не обращают внимание. Астрологи считают, что мужчины любят девушек и женщин определенных знаков Зодиака больше, чем других.
Близнецы
Близнецов очень легко полюбить, потому что рядом с ними мужчины чувствуют себя очень свободными. Эти дамы не стесняются чувств, чем и привлекают особое внимание. Они доброжелательны, приветливы, ценят тепло, отвечая на все самое хорошее только тем же. Близнецы могут поиграть с мужчиной в «кошки-мышки», но назвать их любительницами подинамить мужчин нельзя. А еще у них отменное чувство юмора.
Лев
Влюбляются во Львов все подряд, потому что у этих женщин отменное чувство стиля и высокая уверенность в себе. Достучаться до самого сердца Львицы и коснуться ее души — это привилегия, которую необходимо заслужить. Сложность этой задачи не отменяет наличия огромного числа желающих с этой задачей попробовать справиться. Пройти все испытания в борьбе за сердце Льва — мечта любого мужчины.
Весы
Особенно заразителен оптимизм Весов, их легкость и непринужденное общение. Их большой плюс — умение заставить мужчину думать, что он неотразим. Весы не скупятся на комплименты представителям сильного пола. Это их сводит с ума. Если мужчина не влюбился в женщину-Весы с первого взгляда, то это произойдет на первом свидании, потому что Весы не позволяют себе проигрывать борьбу за место в сердце их визави.
Скорпион
Добавить сюда невероятный ум и интуицию — получится термоядерная смесь. Единственный минус Скорпионов заключается в том, что мужчины иногда их боятся. Они боятся, что созданы не для таких королев и принцесс. Удивительно, но Скорпионы не ощущают себя такими никогда. Они знают, что красивы и привлекательны, но то, что почти все мужчины теряют от них голову, замечают редко. Астрологи относят Скорпионов к самым мстительным знакам, поэтому переходить им дорогу или разбивать сердце не стоит.
Рыбы
Такой любовный сюжет нравится мужчинам, ведь им хочется выглядеть сильными, быть полезными для дамы. Рыбы позволяют им это делать. Еще с ними довольно легко — по крайней мере, сначала. Они максимально открыты и приятны в общении, очень заботливы и не проявляют никакой