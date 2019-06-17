В какие знаки Зодиака чаще всего влюбляются мужчины

Любая дама может стать привлекательнее в глазах мужчин, если будет следовать советам экстрасенсов. Важно лишь никогда не останавливаться на достигнутом и помнить о том, что истинная формула успеха в любви — это симбиоз душевной красоты и внешней привлекательности, пишет Dailyhoro.

Близнецы

Близнецы — самый общительный знак Зодиака. Девушки этого знака являются очень привлекательными для мужчин различного возраста, потому что с ними легко найти общий язык. Мужчины обожают, когда нет никакой необходимости провоцировать девушку на открытый и приятный разговор, потому что представительницы этого знака сами не прочь поболтать и познакомиться.

Близнецов очень легко полюбить, потому что рядом с ними мужчины чувствуют себя очень свободными. Эти дамы не стесняются чувств, чем и привлекают особое внимание. Они доброжелательны, приветливы, ценят тепло, отвечая на все самое хорошее только тем же. Близнецы могут поиграть с мужчиной в «кошки-мышки», но назвать их любительницами подинамить мужчин нельзя. А еще у них отменное чувство юмора.

Лев

Львицы — это одни из самых страстных женщин на планете. Впрочем, их можно назвать самыми страстными, потому что никто не отдается любви с такой полнотой, как они. Да, достучаться до них бывает иногда непросто, да и подинамить они любят. Но если они свободны, у них хорошее настроение и мужчина с ними честен, то они сделают его жизнь по-настоящему яркой.

Влюбляются во Львов все подряд, потому что у этих женщин отменное чувство стиля и высокая уверенность в себе. Достучаться до самого сердца Львицы и коснуться ее души — это привилегия, которую необходимо заслужить. Сложность этой задачи не отменяет наличия огромного числа желающих с этой задачей попробовать справиться. Пройти все испытания в борьбе за сердце Льва — мечта любого мужчины.

Весы

Весы — мастерицы флирта. Они завоевывают внимание повсюду, всегда, в любой ситуации. Это самые яркие женщины из всех. Не заметить их просто невозможно. Из-за целого ряда причин они всегда западают в душу даже случайным прохожим. Они одеваются очень необычно, умело пользуются своим шармом и обаянием.

Особенно заразителен оптимизм Весов, их легкость и непринужденное общение. Их большой плюс — умение заставить мужчину думать, что он неотразим. Весы не скупятся на комплименты представителям сильного пола. Это их сводит с ума. Если мужчина не влюбился в женщину-Весы с первого взгляда, то это произойдет на первом свидании, потому что Весы не позволяют себе проигрывать борьбу за место в сердце их визави.

Скорпион

Это самые таинственные женщины в мире. Мужчины влюбляются в таких без памяти, причем сразу, без промедлений. Уже в первые секунды знакомства или при встрече взглядами мужчина понимает, что перед ним не простая женщина, а чистый сгусток сексуальности, таинственности и шарма. Скорпионы страстно разговаривают, смотрят, говорят, ходят. Для них вся жизнь представляет собой внутреннее и внешнее самосовершенствование.

Добавить сюда невероятный ум и интуицию — получится термоядерная смесь. Единственный минус Скорпионов заключается в том, что мужчины иногда их боятся. Они боятся, что созданы не для таких королев и принцесс. Удивительно, но Скорпионы не ощущают себя такими никогда. Они знают, что красивы и привлекательны, но то, что почти все мужчины теряют от них голову, замечают редко. Астрологи относят Скорпионов к самым мстительным знакам, поэтому переходить им дорогу или разбивать сердце не стоит.

Рыбы

Мужчины влюбляются в Рыб не сразу, но очень надолго. Да, у них есть определенная харизма и обаяние, но этого недостаточно для того, чтобы свести с ума случайного мужчину. В Рыб представители сильного пола влюбляются постепенно, потому что их покоряет доброта этих женщин, отзывчивость и приятная инфантильность. Рыбы чаще других выступают в роли беззащитных красавиц, которым нужна помощь.