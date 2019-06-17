Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которые никогда не простят измены

Астролог рассказала, представители каких знаков Зодиака наиболее чувствительны к предательству, пишет Topnews.
Известный астролог Тамара Глоба подготовила рейтинг наиболее преданных и верных представителей знаков Зодиака, которые могут принести себя в жертву ради партнера, но и ждут в ответ такого же отношения.
Специалист полагает, что Скорпионы могут любить одного человека всю жизнь, и со временем их страсть не утихает. Представители этого знака не допускают даже мысли об измене и верят в то, что партнер с ними честен и откровенен. Этот знак никогда не простит измены и будет до конца жизни клясть предателя.
Козероги сфокусированы на семье и ее интересы всегда ставят на первое место. Этот знак может в течение долгого времени забывать про собственные интересы ради партнера, но им важно видеть ответную реакцию. Если они узнают о предательстве, то отношения тут же прекратятся. Никакое покаяние и ползание на коленях в этом случае не поможет - доверие, как и жизнь, теряют только один раз.
Тельцы отличаются высокой верностью в браке и гарантируют партнерам всецелую отдачу. Предательство такой партнер не простит никогда, и изменщик будет навсегда вычеркнут из жизни. Если вашим партнером является Телец, то лучше даже не смотреть «не так» в другую сторону.