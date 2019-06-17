Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которые никогда не простят измены

Специалист полагает, что Скорпионы могут любить одного человека всю жизнь, и со временем их страсть не утихает. Представители этого знака не допускают даже мысли об измене и верят в то, что партнер с ними честен и откровенен. Этот знак никогда не простит измены и будет до конца жизни клясть предателя.

Козероги сфокусированы на семье и ее интересы всегда ставят на первое место. Этот знак может в течение долгого времени забывать про собственные интересы ради партнера, но им важно видеть ответную реакцию. Если они узнают о предательстве, то отношения тут же прекратятся. Никакое покаяние и ползание на коленях в этом случае не поможет - доверие, как и жизнь, теряют только один раз.