Екатерина Климова подала на развод с Гелой Месхи после четырех лет брака

В окружении Климовой и Месхи уже давно говорили о том, что их брак трещит по швам. Однако сами супруги утверждали, что в их семье всё хорошо. Сегодня стало известно, что в конце мая артистка подала на развод.

«Иск о расторжении отношений поступил 27 мая. 10 июня была проведена беседа. Заседание состоится примерно через месяц, точная дата еще не назначена», — рассказали StarHit в Хамовническом суде Москвы.

Екатерине и Геле предстоит решить в суде, с кем останется жить их дочь, трехлетняя Белла. Для Месхи девочка — единственный ребенок. У Климовой есть 17-летняя дочь Елизавета от первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым, а также 12-летний Матвей и 10-летний Корней от второго мужа — актера Игоря Петренко.

Климова и Петренко состояли в браке почти 10 лет и были одной из самых образцовых пар российского кинематографа. Однако за красивой картинкой скрывались серьезные проблемы. После развода актриса призналась, что Игорь злоупотреблял алкоголем и изменял ей.

Актриса Екатерина Климова с детьми. ФОТО: Instagram