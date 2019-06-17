Всему свое время: в котором часу лучше есть фрукты?

Вы когда-нибудь задумывались, почему апельсиновый фреш — традиционный атрибут континентальных завтраков, но ни один официант никогда не предложит этот напиток на ужин? Дело в том, что у большинства фруктов действительно есть свое «расписание» — время, в которое они насыщают организм, предотвращают болезни, отодвигают старость и при этом (о, чудо!) не полнят. Так, «режим работы» для цитрусовых: с 06.00 до 12.00. Из-за повышенной кислотности парочка долек может обернуться изжогой, несварением и бессонницей.

Среднестатистический человек на планете ест фрукты после еды. Тем не менее, как доказал гениальный антрополог и диетолог Алан Уокер в New York Times, делать это необходимо строго на пустой желудок! Все дело в особенностях пищеварения: фрукты не перевариваются в желудке, а находятся там всего минут 15-20. Расщепление и поглощение всех витаминов и антиоксидантов происходит строго в кишечнике. Если же яблоки, сливы, персики и другие попадают в уже полный желудок, то под воздействием химических реакций начинают сбраживать, теряя все самое ценное и вызывая ощущение дискомфорта (например, вздутие живота). В этой цепочке особенно выделяется ананас: принято считать, что он сжигает калории, поэтому в меню ресторанов чаще выступает в роли десерта. В действительности есть его нужно в самом начале трапезы — при таком раскладе вы существенно облегчите переваривание следующего за ним блюда.

Другой вариант — есть фрукты между основными приемами. Пищевые волокна дарят ощущение сытости, держат аппетит под контролем, позволяют поддерживать активный обмен веществ и подавляют желание съесть что-нибудь более калорийное и менее полезное. «Фрукты с мелкими семенами, такие как киви и клубника, обладают отличным свойством насыщения, — отмечает врач Ирис де Луна, специалист по эндокринологии и нутрициологии при исследовательской клинике Кирон в Мадриде. — Кроме того, потребление нерастворимых волокон помогает предотвратить такие проблемы, как рак толстой кишки. А яблоко и груша (после снятия кожуры) обогащают организм растворимой клетчаткой, которая помогает, в случае необходимости, замедлить пищеварение».

Итак: фрукты можно есть через два часа после свежих овощей; через три — после пищи без мяса; через четыре — после обеда с мясом. Начать день с фруктового салата = обеспечить клеткам мощный заряд энергии. А все из-за местных углеводов, постепенный расход которых делает нас бодрыми. Поэтому рекомендуется есть их или на завтрак, или максимум в полдник. А вот вечер — момент самый неподходящий. Во второй половине дня уровень физической активности уменьшается, и фруктоза, которая не сгорает в теле, имеет свойство накапливаться в виде жира. Ко всему прочему, после 19.00 сильно замедляется метаболизм, а значит, кусочки фруктов не успевают перевариться и попросту подгнивают.