Девять гормонов, которые мешают похудеть. Как их обхитрить?

Женские половые гормоны отвечают за материнство и формирование половых признаков. Большое содержание этого гормона в крови ведет к увеличению количества жировых клеток. Лишние килограммы остаются чаще на бёдрах. Проще говоря, что бы вы ни ели, ваш вес будет расти.

Часто к увеличению этого гормона в крови ведет чрезмерная любовь к мясу. Оно еще больше вредит организму и повышает эстроген. Гормоны роста, которыми кормят современных сельскохозяйственных животных, попадают в кровь и вызывают изменения в гормональном фоне. Чтобы снизить уровень эстрогена, лучше есть меньше животного белка и не забывать про овощи.

Грелин. Сон и большее количество овощей

Гормон голода, который вырабатывается в желудке. Грелин сигнализирует в мозг, аппетит усиливается. Чем больше перерыв в приеме пищи, тем сильнее хочется есть.

Даже после года низкокалорийной диеты уровень грилина может не снизиться, и организм будет запасать жировую ткань на всякий случай. Чтобы его перехитрить, нужно есть продукты, растягивающие желудок, — овощи, фрукты. После них возникает чувство сытости. Крепкий сон и отсутствие стресса — лучшие способы держать грелин в порядке. После восьми часов сна уровень грелина в крови падает.

Нейропептид Y. Исключить продукты с высоким содержанием сахара и специй

Гормон действует на центр насыщения и центр голода в мозгу, его избыток увеличивает аппетит. Этот гормон может привести не только к простому набору веса, но и к ожирению. Избыток нейропептида характеризуется скоплением жировой ткани в нижней части спины, бедрах и ягодицах.

Чтобы нормализовать этот гормон, нужно исключить продукты с высоким содержанием сахара, специй и ароматизаторов. И не стоит делать большие перерывы между едой — они могут увеличить уровень этого гормона.

Серотонин. Меняйте пирожные на физические занятия, орехи, яйца, сыр и ананасы

Химический регулятор хорошего настроения. Его недостаток всегда проявляется в депрессии и плохом настроении. Яркие мечты остаться наедине с шоколадным тортом и ни с кем им не делиться говорят о недостатке гормона счастья. Натуральными источниками этого гормона считаются яйца, сыр, ананасы и орехи.

Инсулин. Ограничить алкоголь, фастфуд, сладкие напитки

Гормон поджелудочной железы выполняет важные функции, в том числе помогает контролировать вес. Он вырабатывается в ответ на повышенное содержание глюкозы в крови. А глюкоза — это источник энергии для всего организма.

Инсулин открывает доступ клеток к энергии глюкозы. И они усваивают её или откладывают в виде жира. Привычка питаться быстрыми углеводами приводит к резкому выбросу инсулина. А как только инсулин повышается, уровень глюкозы падает, и человек снова ощущает голод.

Так рука уже сама потянется за очередным пирожным. Каждый приём пищи при таком питании растит жировую ткань.

Кортизол. Не пить кофе и чай и больше гулять

Из-за увеличения гормона стресса жир начинает откладываться на животе и шее. Он вырабатывается надпочечниками и участвует в самых важных обменных процессах в организме.

Как правило, уровень кортизола повышается под действием кофеина, а значит, стоит ограничить употребление чая и кофе. Еще врачи советуют регулярно гулять на свежем воздухе: 20–30 минут достаточно, чтобы нормализовать выработку кортизола.

Адипонектин. Больше ешьте семян тыквы, шпината и капусты

Чем выше уровень этого гормона, тем быстрее вы худеете. Его уровень естественным образом понижается при наборе веса, однако мы в состоянии сами простимулировать его выработку при помощи правильных продуктов.

Тестостерон. Для коррекции гормона нужно есть продукты с содержанием сои, оливковое, льняное и рапсовое масла, авокадо и заниматься спортом

Основные функции этого гормона — поддержание тонуса, повышение мышечной и костной масс, либидо. Его избыток приводит к скоплению жира в верхней части тела — руки, грудь и шея.

Мелатонин. Хорошо спать

Этот гормон положительно влияет на процесс похудения — замедляет набор веса. Недосыпание — одна из причин лишнего веса. Чем меньше человек спит, тем труднее ему бороться с жиром, и наоборот.

Для того чтобы нормализовать выработку мелатонина, совершенно необязательно пить снотворное. Оказывается, достаточно просто добавить в свой ежедневный рацион некоторые продукты питания — молоко, зеленые овощи, морепродукты и рыбу. При этом стоит избегать алкоголя и уменьшить потребление сладких газированных напитков и кофе.

Для выработки мелатонина нужно спать только в полной темноте. Нельзя есть на ужин молочные продукты и свинину, чтобы не поднимался инсулин.