Вопрос века: нужно ли снимать пену с бульона

Одни говорят, что в пене собираются все вредные вещества, которые содержатся в мясе. Другие – что это грязь и антибиотики. На самом деле ошибаются и те, и другие. Пена – это просто свернувшийся белок. Ничего вредного, тем более опасного, в ней нет. А если нет, то зачем ее снимать?

Как и для чего

Ответ крайне простой: чтобы получить красивый прозрачный бульон. Ведь даже если вы варите борщ, серые хлопья пены будут выглядеть в нем довольно неприятно. К тому же кастрюлю будет отмыть сложнее: пена намертво прилипает к ее бокам.

Чтобы пену снять быстро и без лишней возни, лучше всего взять специальную ложку – она выглядит так же, как обычная, но с отверстиями. Через дырочки вытекает бульон, а серая пена оседает на ложке.

Другой способ – бросить в бульон луковицу. Свернувшийся белок прилипнет к ней и не будет портить эстетику блюда видом неприятных хлопьев. Некоторые рекомендуют добавить в бульон зажарку из лука и морковки. Но мы этот способ советовать не будем: зачем утяжелять суп лишним жиром?

А совсем уж отчаянные кулинары бульон процеживают. Для этого нужно завести специальный кусок плотной марли. И к тому же придется смириться с тем, что грязной посуды после приготовлений супа будет на одну кастрюлю больше.

Поменьше вреда

Впрочем, те, кто говорит, что вредные вещества в мясе все же есть, правы. Эксперты не раз находили в курице, например, остатки антимикробных средств и различные бактерии, которые выживают, несмотря ни на что. Чтобы избавиться от всей гадости, которая могла быть в мясе, советуют первый бульон сливать.

«Мясо содержит гормоны и антибиотики, рыба – свинец и ртуть, овощи – пестициды. При варке все это попадает в бульон. Поэтому первую воду после закипания обязательно нужно сливать», – советует на портале «Росконтроля» Людмила Денисенко, врач-диетолог.

Кроме того, специалист советует отказаться от бульона на косточках: кости животных накапливают много радионуклидов.

Если готовить бульон, сливая первую воду (а лучше и вторую тоже), он получится менее жирным и наваристым. Но в то же время пользы в нем будет гораздо больше.

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