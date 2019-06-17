Лучший возраст для брака, согласно вашему знаку Зодиака

Овен

Овны очень нетерпеливы и сердятся, если им приходится ждать хоть одну лишнюю минуту. Вот почему они мгновенно принимают такие судьбоносные решения и готовы связать себя узами брака всего через несколько месяцев после знакомства с будущим партнером. Однако звезды рекомендуют немного подождать и убедиться в том, что ваши чувства настоящие.

Телец

Тельцы, наоборот, весьма медлительны и основательны. Кроме того, они верят в вечную любовь и достаточно долго ждут идеального партнера. Для них самый лучший возраст для вступления в брак – где-то около 30 лет.

Близнецы

Представители этого знака любят своих партнеров, но себя они любят еще больше. Они ненавидят скуку, и если их возлюбленный не готов все время к новым приключениям и развлечениям, то их пути могут легко разойтись. Вот почему Близнецы очень часто выходят замуж несколько раз. Но если вы хотите заключить брак раз и навсегда, то лучше подождать, пока вам не исполнится по крайней мере 36.

Рак

Брак – это что-то священное для Раков, которые начинают думать о семье с очень раннего возраста. С другой стороны, им трудно покинуть отчий дом, что сильно осложняет им личную жизнь. Оптимальный возраст для свадьбы представителей этого знака – 23 – 25 лет.

Лев

Если со Львом обращаться как с королем, они очень скоро задумаются над официальным оформлением ваших отношений. Однако поиски такого безупречного партнера требуют много времени. Вот почему наибольшая вероятность женитьбы для них приходится на период в 38 – 41 год.

Дева

Для Дев важнее всего карьера, однако случается, что они очень быстро находят подходящего партнера на всю оставшуюся жизнь. Если он или она готовы подождать, то и вы будьте готовы для них на все. Оптимальный возраст для брака – 21 – 24 или 27 – 29 лет.

Весы

Очень часто Весы выходят замуж, когда им немного за 20, после чего следует развод. Только их третий брак с большой вероятностью становится самым удачным и последним.

Скорпион

Представители этого знака чрезвычайно эмоциональны и поэтому так же легко влюбляются, как легко и остывают. Поэтому для них характерна череда неудачных браков, но справедливо будет сказать, что они способны любой из них сделать долгим и прочным.

Стрелец

Больше всего Стрельцы ценят свободу, поэтому в большинстве случаев женятся после 35. Однако, приняв судьбоносное решение, они сделают все, чтобы их брак оказался максимально успешным.

Козерог

Представители этого знака быстро заключают официальный союз и так же быстро становятся родителями. Для них важно мнение окружающих о своей семье. Лучше всего они чувствуют себя в окружении родных и близких.

Водолей

Представители этого знака, вполне возможно, вообще никогда не вступят в брак, но это не означает, что они будут из-за этого несчастны. Решившись же на свадьбу, Водолеи начинают планировать ее где-то после 40.

Рыбы