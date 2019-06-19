Как определить характер по фрукту и овощу, который вы любите

Он исследует и анализирует питательные вещества и их воздействие на организм человека.

Апельсин

Мужчина добросовестен в работе и любви. Обычно люди этого типа коммуникабельны, находят общий язык буквально со всеми, независимо от их социального положения.

Женщины несколько застенчивы, покоряют мужчин своей скромностью и загадочностью. Как правило, это творческие личности, интеллигентные и с хорошим чувством юмора.

Огурец

Вы ответственный человек. Любите оставаться занятым и продуктивным. Мужчины этого типа - храбрые и солидные люди. Они редко попадают под чье-то влияние и не подвержены алкоголизму. Среди них много спортсменов и любителей путешествий. Такому мужчине часто недостает романтизма.

Женщины этого типа часто становятся начальниками, но в семейной жизни они беспомощны, как дети: плохо готовят, не умеют распределить бюджет, не любят стирать и мыть посуду. Однако в лице такой женщины мужчина найдет верного и понимающего друга.

Картофель

Вы надежный и откровенный человек. Вы устойчивая личность, как психологически, так и физически. Вы обожаете спорт и вам нравится движение. Несмотря на ваши многочисленные таланты и внушительные заслуги, вы скромны во всех отношениях.

Помидор

Вы уравновешенны и спокойны. Обладаете внутренним тактом и чувственностью. Любите красивые вещи и имеете отличный вкус.

Мужчины несколько женственны. Очень часто они становятся художниками, музыкантами, в общем, художественное творчество наиболее близко этим людям.

Женщины, выбирающие помидор, влюбчивы, впечатлительны, в любви страстны и постоянны. Из них получаются преданные, нежные и заботливые жены. А вот мужчины, принадлежащие к данному типу, могут оказаться самовлюбленными эгоистами.

Капуста

Мужчина - солидная личность. Всегда выполняет деловые или личные обязанности, даже если они ему неприятны.

Женщину нелегко увлечь, иногда она отстранена и неприветлива, особенно по отношению к другим женщинам, чем создает себе множество врагов.

Лук

Мужчина общителен и умеет приспособиться к ситуации, иногда поверхностен и неоткровенен.

Женщина весела и обязательна, творчески одарена, однако скорее непостоянна, чем чувствительна.

Ананас

Любят эстеты, привыкшие контролировать каждый шаг и сказанное слово. Не принимают скоропалительных решений, не используют резких выражений и избегают тех, кто не поддерживает их мнение.