13 ранних симптомов рака, которые женщины пропускают чаще всего

Ранние признаки рака часто маскируются под симптомы других заболеваний, потому их часто пропускают. Между тем, оттого, насколько рано было обнаружено заболевания, зависит успех лечения и шансы на ремиссию. Обратите внимание на эти ранние признаки рака, которые чаще всего пропускают женщины — и срочно обращайтесь к врачу, если заметите у себя или близких какие-либо из них.

Постменопаузальное кровотечение

Несколько темных пятнышек на вашем белье, которые появились один раз, в принципе, можно проигнорировать. Но если кровотечение более-менее обильное и длительное и тем более если это не единичный случай, срочно обращайтесь к врачу. Кровотечение после менопаузы — один из ранних симптомов рака матки или яичников, его нельзя игнорировать.

Ранки в ротовой полости

Незаживающие язвочки, белые или красные пятна на деснах и языке, болезненные десны, отек или онемение челюсти — все это повод как можно скорее обратиться к врачу. Дело в том, что так проявляются ранние признаки рака гортани и полости рта — и важно как можно скорее установить диагноз и начать лечение.

Вздутие живота

В определенные дни цикла с «раздуванием» живота сталкивается практически каждая женщина, но ели это неудобство не уходит после окончания месячных, если при этом оно сопровождается регулярным запором, это может быть проявлением рака яичников. Еще один симптом, который важно не проигнорировать — потеря аппетита или непривычно быстрое насыщение.

Нарушение регулярности менструации

Нарушения цикла, слишком скудные или, наоборот, непривычно обильные месячные, боли в области малого таза — эти неприятные симптомы могут предупреждать о раке матки, яичника или других органов репродуктивной системы.

Постоянный кашель

Кашель, который не проходит в течение трех недель и к тому же не сопровождается привычными симптомами ОРВИ — насморком или болью в горле — это повод как можно скорее сделать флюорографию и показаться врачу. Помимо рака легких, сильный кашель может быть признаком развивающейся лейкемии — обратитесь к врачу!

Боли в животе и тошнота

Расстройство желудка или пищевое отравление — распространенный и частый недуг, на который мы чаще всего списываем любой дискомфорт в области живота. Но если спазмы и боли стали постоянными и никак не наступает облегчение, а чувство тошноты — ваш постоянный спутник, обязательно обратитесь к врачу. Это может быть симптомом лейкемии или рака пищевода, печени, поджелудочной железы или колоректального рака.

Частые «простуды»

Если вы чувствуете себя более-менее нормально, но хватаете любой вирус или часто сталкиваетесь с повышенной температурой, не откладывайте визит к доктору. Частые «простуды» и лихорадка — один и первых симптомов лейкемии.

Затрудненное глотание