13 ранних симптомов рака, которые женщины пропускают чаще всего

Очень часто эти безобидные на первый взгляд признаки могут предупреждать об очень серьезном заболевании, рассказывает Домашний Очаг.
Ранние признаки рака часто маскируются под симптомы других заболеваний, потому их часто пропускают. Между тем, оттого, насколько рано было обнаружено заболевания, зависит успех лечения и шансы на ремиссию. Обратите внимание на эти ранние признаки рака, которые чаще всего пропускают женщины — и срочно обращайтесь к врачу, если заметите у себя или близких какие-либо из них.
Постменопаузальное кровотечение
Несколько темных пятнышек на вашем белье, которые появились один раз, в принципе, можно проигнорировать. Но если кровотечение более-менее обильное и длительное и тем более если это не единичный случай, срочно обращайтесь к врачу. Кровотечение после менопаузы — один из ранних симптомов рака матки или яичников, его нельзя игнорировать.
Ранки в ротовой полости
Незаживающие язвочки, белые или красные пятна на деснах и языке, болезненные десны, отек или онемение челюсти — все это повод как можно скорее обратиться к врачу. Дело в том, что так проявляются ранние признаки рака гортани и полости рта — и важно как можно скорее установить диагноз и начать лечение.
Вздутие живота
В определенные дни цикла с «раздуванием» живота сталкивается практически каждая женщина, но ели это неудобство не уходит после окончания месячных, если при этом оно сопровождается регулярным запором, это может быть проявлением рака яичников. Еще один симптом, который важно не проигнорировать — потеря аппетита или непривычно быстрое насыщение.
Нарушения цикла, слишком скудные или, наоборот, непривычно обильные месячные, боли в области малого таза — эти неприятные симптомы могут предупреждать о раке матки, яичника или других органов репродуктивной системы.
Постоянный кашель
Кашель, который не проходит в течение трех недель и к тому же не сопровождается привычными симптомами ОРВИ — насморком или болью в горле — это повод как можно скорее сделать флюорографию и показаться врачу. Помимо рака легких, сильный кашель может быть признаком развивающейся лейкемии — обратитесь к врачу!
Боли в животе и тошнота
Расстройство желудка или пищевое отравление — распространенный и частый недуг, на который мы чаще всего списываем любой дискомфорт в области живота. Но если спазмы и боли стали постоянными и никак не наступает облегчение, а чувство тошноты — ваш постоянный спутник, обязательно обратитесь к врачу. Это может быть симптомом лейкемии или рака пищевода, печени, поджелудочной железы или колоректального рака.
Частые «простуды»
Если вы чувствуете себя более-менее нормально, но хватаете любой вирус или часто сталкиваетесь с повышенной температурой, не откладывайте визит к доктору. Частые «простуды» и лихорадка — один и первых симптомов лейкемии.
Затрудненное глотание
Ощущение кома в горле, который никак не получается проглотить, вам знакомо? Если оно сохраняется в течение нескольких дней, срочно обратитесь к врачу: затрудненное глотание — признак сразу нескольких форм рака, например, рака горла, желудка и даже легких. Кроме того, ощущение «комок в горле» могут вызывать некоторые заболевания щитовидной железы.
Необъяснимые кровоподтеки
Один-единственный синяк, которому вы не можете найти объяснения — скорее всего, не повод для волнений. Но вот если таинственные кровоподтеки появляются часто, обязательно обратитесь к врачу, особенно если темные пятна появляются на руках или пальцах. Это может быть проявлением начинающейся лейкемии.
Потеря веса
К сожалению, внезапная и необъяснимая потеря веса в нашем обществе — чаще всего повод для радости. Между тем, любое немотивированное уменьшение веса — это признак сбоя в нашем организме, который стоит обсудить с врачом. К сожалению, потеря веса — ранний симптом многих форм рака — например, пищевода, печени, поджелудочной железы, а также лейкемии и лимфомы.
Хроническая усталость
Мы все время от времени шутим о том, что взрослая жизнь — это чувство постоянной усталости. Но если в этой шутке для вас становится слишком много правды, обязательно обратитесь к врачу. Скорее всего, это никак не связано с раком — но важно помнить, хроническая усталость это симптом в том числе лейкемии.
Постоянные головные боли
Если вы никогда ранее не страдали мигренями, а теперь регулярно мучаетесь головными болями, обратитесь к врачу. К сожалению, частые головные боли могут предупреждать о развивающемся раке мозга или лейкемии. И помните, что головную боль нельзя терпеть или «глушить» обезболивающими препаратами!
Кровь в кале
Чаще всего эта неприятность вызвана относительно безопасными заболеваниями — например, геморроем или трещинами. Но к врачу обратиться все равно стоит — особенно если вы старше 50 лет — чтобы исключить рак толстой кишки.