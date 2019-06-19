Цвет волос по знаку Зодиака, который принесет вам удачу

Овен

Его представительницам подойдут оттенки красного или каштанового. Овнам с огненно-рыжими волосами будет способствовать сумасшедший успех у мужчин, а темно-каштановый оттенок – продвижению в карьере и привлечет финансовую удачу. Главное — чтобы цвет был ярким и выразительным. Рекомендуется избегать светлых оттенков русого, в основном, это касается холодных тонов – они могут вступить в противоречие с яркой их индивидуальностью и будут доставлять дискомфорт.

Телец

Тельцы отличаются вспыльчивым и сильным характером. Их положительные качества смогут подчеркнуть медовые оттенки волос. Они сохраняют душевную гармонию, усиливают волю и целеустремленность, увеличивают шансы обрести свою любовь. Подойдут также естественные теплые тона, такие, как светлый-орех.

Не рекомендуется тельцам перекрашивать волосы в жгучие темные оттенки, это может доставить проблемы в любви и разбудит вспыльчивость в характере.

Близнецы

Женщинам этого знака, которые и так способны на яркие проявления эмоций и необдуманные поступки, подойдут все оттенки. Все яркие тона будут подчеркивать их индивидуальность. Следует помнить, что холодные оттенки могут нейтрализовать необдуманность, увеличить внимание и добавить ясности мыслям. А теплые способны повлиять на эмоциональность и усиления чувств. Близнецы могут спокойно покрасить свои волосы в оттенок пепельный блонд или в иссиня-черный цвет, это не помещает их индивидуальности.

Рак

Ракам подойдут каштановые и карамельные тона. Они дадут раскрыться индивидуальности, добиться вершин на карьерной лестнице и обрести счастье в личной жизни. Оттенки золотистого каштана помогут справиться со своей неуверенностью, а медовый поможет усилить проницательность и благоприятно повлияет на волевые качества. Не рекомендуется Ракам красить волосы в экстремальные и неестественные цвета, но если все же появилось такое желание, то стоит выбирать теплые тона.

Лев

Львицы всегда желают находиться в центре всеобщего внимания. Им рекомендуется красить волосы в золотистые тона темных цветов - как медовый или каштановый с рыжеватым оттенком. Они привлекают внимание мужчин, способствуют росту и успеху в жизни и даже способны изменить финансовое состояние. Не стоит выбирать огненно-рыжий тон, он может усугубить вспыльчивость, ведь Льв и так является сильнейшим огненным знаком Зодиака.

Дева

Женщины-Девы – тонкие натуры, а изящества им смогут придать холодные тона, такие, как платиновый или пепельный. Они смогут подчеркнуть их природную женственность, поднимут самооценку и придадут больше уверенности. Девам великолепно пойдут глубокие темные тона, такие, как кофейный, ореховый или каштаново-шоколадный. Они дадут возможность проснуться настойчивости в их характере. Не рекомендуется красить волосы в яркие цвета, чтобы не потерять свою индивидуальность.

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