Цвет волос по знаку Зодиака, который принесет вам удачу

Иногда хочется поменять свой образ — например, изменить цвет волос. Выбирая новый тон, стоит прислушаться к своему внутреннему голосу, советам стилистов или подобрать оттенок в соответствии со своим знаком Зодиака. Это не только придаст вам индивидуальности, но и, возможно, даже принесет удачу.
Овен
Его представительницам подойдут оттенки красного или каштанового. Овнам с огненно-рыжими волосами будет способствовать сумасшедший успех у мужчин, а темно-каштановый оттенок – продвижению в карьере и привлечет финансовую удачу. Главное — чтобы цвет был ярким и выразительным. Рекомендуется избегать светлых оттенков русого, в основном, это касается холодных тонов – они могут вступить в противоречие с яркой их индивидуальностью и будут доставлять дискомфорт.
Телец
Тельцы отличаются вспыльчивым и сильным характером. Их положительные качества смогут подчеркнуть медовые оттенки волос. Они сохраняют душевную гармонию, усиливают волю и целеустремленность, увеличивают шансы обрести свою любовь. Подойдут также естественные теплые тона, такие, как светлый-орех.
Не рекомендуется тельцам перекрашивать волосы в жгучие темные оттенки, это может доставить проблемы в любви и разбудит вспыльчивость в характере.
Близнецы
Женщинам этого знака, которые и так способны на яркие проявления эмоций и необдуманные поступки, подойдут все оттенки. Все яркие тона будут подчеркивать их индивидуальность. Следует помнить, что холодные оттенки могут нейтрализовать необдуманность, увеличить внимание и добавить ясности мыслям. А теплые способны повлиять на эмоциональность и усиления чувств. Близнецы могут спокойно покрасить свои волосы в оттенок пепельный блонд или в иссиня-черный цвет, это не помещает их индивидуальности.
Рак
Ракам подойдут каштановые и карамельные тона. Они дадут раскрыться индивидуальности, добиться вершин на карьерной лестнице и обрести счастье в личной жизни. Оттенки золотистого каштана помогут справиться со своей неуверенностью, а медовый поможет усилить проницательность и благоприятно повлияет на волевые качества. Не рекомендуется Ракам красить волосы в экстремальные и неестественные цвета, но если все же появилось такое желание, то стоит выбирать теплые тона.
Лев
Львицы всегда желают находиться в центре всеобщего внимания. Им рекомендуется красить волосы в золотистые тона темных цветов - как медовый или каштановый с рыжеватым оттенком. Они привлекают внимание мужчин, способствуют росту и успеху в жизни и даже способны изменить финансовое состояние. Не стоит выбирать огненно-рыжий тон, он может усугубить вспыльчивость, ведь Льв и так является сильнейшим огненным знаком Зодиака.
Дева
Женщины-Девы – тонкие натуры, а изящества им смогут придать холодные тона, такие, как платиновый или пепельный. Они смогут подчеркнуть их природную женственность, поднимут самооценку и придадут больше уверенности. Девам великолепно пойдут глубокие темные тона, такие, как кофейный, ореховый или каштаново-шоколадный. Они дадут возможность проснуться настойчивости в их характере. Не рекомендуется красить волосы в яркие цвета, чтобы не потерять свою индивидуальность.
Весы
Весам стоит всеми способами подчеркнуть свою естественность и женственность. Тона, которые близки к собственному цвету волос, помогут стать успешнее и счастливее. Весам не стоит кардинально менять свой цвет, а рекомендуется лишь подобрать оттенок таким образом, чтобы после окрашивания волосы стали еще более глубокого и заметного оттенка. Можно сделать мелирование, если очень хочется очень заметно изменить цвет волос. Оно не будет вступать в противоречия с индивидуальностью, но при этом освежит образ.
Скорпион
Скорпионам подходят любые яркие и насыщенные тона, но лучше, если они будут теплых оттенков. Темно-каштановый, золотисто-русый, медовый, красный или светло-рыжий смогут выделить черты характера, которые свойственны Скорпионам. Такие оттенки помогут с победами в личной жизни и карьере, усилят обаяние, подчеркнут женственность и загадочность, а также помогут добиться поставленной цели.
Стрелец
Стрельцы подчеркнут свою неординарность с помощью огненных цветов, таких, как красный, рыжий, медовый или каштановый с рыжим оттенком. Представительницы этого знака могут смело решаться перекрасить волосы даже в неестественно яркие тона – фиолетовый, розовый или сиреневый. Так что не стоит упускать шанс на эксперименты со своим имиджем.
Козерог
Удачу этому знаку принесут светлые тона. Можно попробовать холодные и теплые тона – пепельный или платиновый блонд, золотисто-русый или светло-карамельный. Холодные оттенки помогут в карьере и с финансами, а теплые помогут найти свою любовь. Не рекомендуется использовать насыщенные темные цвета – они добавят характеру Козерогов ожесточения, чем помешают найти свое счастье.
Водолей
Водолеям великолепно подойдут каштановый, шоколадный, сливовый или ореховый тона. Они подчеркнут молодость и красоту девушек несмотря на то, утверждение, что такие цвета старят. Эти оттенки также помогут с взаимоотношениями и преодолении жизненных вопросов, увеличат шансы на притяжение того единственного и неповторимого.
Рыбы
Светлые цвета холодных тонов придадут легкости и загадочности Рыбам. Они расставят все акценты по местам. Мужское внимание привлекут платиновый блонд, пепельно-русый или серебристые тона. Они помогут достичь внутренней гармонии и определиться в желаниях, подчеркнут естественность и положительные качества Рыб. Не рекомендуется краситься в огненные оттенки, чтобы не создавать противорчения, так как Рыбы – это водная стихия.
При выборе нового оттенка волос можно попробовать ориентироваться на свой знак зодиака. Так удача будет чаще сопутствовать в делах, и появится больше шансов найти любовь, а также улучшить свои финансовые дела.