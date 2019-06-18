Известная эстонская певица рассказала, какой ужас пережила. Она могла умереть

В этом году Хелен Адамсон дала около 50 концертов, но не всегда всё было так позитивно в ее жизни. Адамсон вспоминает, как несколько лет назад ей было очень беспокойно на душе. «После работы над своим альбомом пять лет назад я перегорела. Я сделала для альбома всё, но этого было не достаточно. Выяснилось, что что-то пошло не так и мои действия были напрасными, альбом так и не был издан...».