Известная эстонская певица рассказала, какой ужас пережила. Она могла умереть

Недавно эстонская певица Хелен Адамсон рассталась со своим возлюбленным, ведь для нее любовь - нечто большее, чем просто хорошая взаимосвязь между двумя людьми. «Я ищу такую любовь, где партнеры заботятся друг о друге, честны и берут ответственность за себя и свои эмоции», - считает певица.
В этом году Хелен Адамсон дала около 50 концертов, но не всегда всё было так позитивно в ее жизни. Адамсон вспоминает, как несколько лет назад ей было очень беспокойно на душе. «После работы над своим альбомом пять лет назад я перегорела. Я сделала для альбома всё, но этого было не достаточно. Выяснилось, что что-то пошло не так и мои действия были напрасными, альбом так и не был издан...».
Хелен и раньше сталкивалась с трудностями. Она знает, какой злой демон прячется в слове «депрессия». «Я боролась с ней годами. В голову приходили и мысли о смерти...», - рассказала певица.